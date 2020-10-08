Kornadan korkup ters istikamete kaçan ata araba çarptı - Son Dakika

Kornadan korkup ters istikamete kaçan ata araba çarptı

Anayolda ilerleyen at sürüsü kazaya neden oldu

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde anayolda dörtnala giden 6 at ve bir tay görenleri şok etti. Yoldan geçen bir aracın sürekli olarak korna çalması sonucu, korkan atlar karşı istikamete geçince araba çarptı. O anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum'dan Turgutreis istikametine giden 6 at ve 1 tayın ana yolda ilerlemesi görenleri şaşkına çevirdi. 4 nala koşan atları gören bazı sürücüler o anları cep telefonları ile çekerken bazıları ise korna çalarak yol istedi. Bir sürücünün uzun süre korna çalmasından korkan atlar yoldaki refüjü geçerek ters istikamette ilerlemeye başladı. Karşı istikametten gelen aracın bir ata çarpması sonrası at yaralandı. Araçta ise maddi hasar meydana geldi. O anlar başka bir araçtaki vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.