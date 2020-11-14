Korona'dan ölen başkanın yerine geçecek isim belli oldu - Son Dakika

Korona'dan ölen başkanın yerine geçecek isim belli oldu
14.11.2020 12:00
Geçtiğimiz günlerde korona virüs (Covit-19) nedeniyle hayatını kaybeden Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Akharım Belediye Başkanı Eşref Ünsal'ın yerine AK Partili Belediye Meclis Üyesi Süleyman Kaynak seçildi.
Geçtiğimiz günlerde korona virüs (Covit-19) nedeniyle hayatını kaybeden Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Akharım Belediye Başkanı Eşref Ünsal'ın yerine AK Partili Belediye Meclis Üyesi Süleyman Kaynak seçildi.
Akharım Belediye Başkanı Eşref Ünsal yakalandığı korona virüs nedeniyle geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Başkan Ünsal'ın ölmesi üzerine belediye meclisinde yeni belediye başkanının seçilmesi için oylama yapıldı. Oylama sonrasında Kaynak 3 'hayır' oyuna karşın 5 'evet' oyu ile Akharım Belediye Başkanı oldu. Kaynak AK Partili Belediye Meclis Üyesiydi. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika Banu Alkan'dan şaşırtan itiraf: Türkiye'nin Kültür Bakanı olmak istiyorum "Başıma talih kuşu kondu" diyen taksici hatalı basım 50 TL'yi 50 bin TL'ye satışa çıkardı "Ne bakıyorsun?" tartışmasında silahlar çekildi: 1'i ağır 2 yaralı Erdoğan'ın yaptığı atamalarda dikkat çeken Berat Albayrak detayı! Görevden alınan 2 isme yeni görev Bir Başkadır'ın başrol oyuncusu Öykü Karayel, performansıyla tam not aldı Lüks otelde dehşet! Yönetici, çalışanını odaya kapatarak cinsel saldırıda bulundu Ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt, Instagram'da bir takipçisini açık bir şekilde ölümle tehdit etti Hollanda'da Türkiye'yi parçalanmış gösteren harita, Türk vekilin tepkisi üzerine düzeltildi