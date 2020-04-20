Korona günlerinde Türkiye'nin internet karnesi

Uluslararası Dijital Girişimcilik Derneği (UDGD) Başkanvekili Ahmet Muhammed Çalmuk, Türkiye'nin korona günlerindeki internet davranışlarına ilişkin, "Kovid-19 salgını sürecinde Türkiye genelinde internette yapılan en popüler ilk 10 arama; EBA TV, La Casa de Papel, kısa çalışma ödeneği, açık kapı, Aytaç Yalman, Berat Kandili, Ziraat kredi başvuru, entübe ne demek, Halkbank kredi başvuru, ePttAVM olmuştur." ifadesini kullandı.

Çalmuk, yaptığı yazılı açıklamada, dernek olarak "Kovid-19 ve Türkiye İnternet Alışkanlıkları Analizleri" çalışmasını hazırladıklarını bildirdi.

Araştırmaya göre, 17 Nisan'a kadar Instagram'da 2 milyondan

fazla gönderinin #koronavirüs, #covid19, #koronatürkiye ve

#koronagünleri etiketi ile paylaşıldığını aktaran Çalmuk, "Instagram'da #koronavirüs benzeri etiketlerle paylaşılan gönderiler 110

milyon kadar bir etkileşim aldı. #evdekal, #evdekaltürkiyem,

#evdehayatvar etiketleri ile 3 milyondan fazla gönderi

paylaşıldı. Bu gönderiler 145 milyondan fazla gösterim aldı." ifadelerini kullandı.

Çalmuk, Türkiye'de #koronavirüs ve benzeri etiketlerle 6 milyondan

fazla tivit atıldığını, atılan bu tivitlerin 1 milyardan fazla tık aldığını bildirdi.

Google Indeks'te genel olarak Kovid-19 ve benzeri arama

gruplarını içeren 600 milyondan fazla içeriğin yüzde 57'sinin Google

kayıtlı haber siteleri tarafından üretildiğini aktaran Çalmuk, "Kovid-19 salgını sürecinde Türkiye genelinde internette yapılan en

popüler ilk 10 arama; EBA TV, La Casa de Papel, kısa çalışma

ödeneği, açık kapı, Aytaç Yalman, Berat Kandili, Ziraat kredi

başvuru, entübe ne demek, Halkbank kredi başvuru, ePttAVM olmuştur." ifadelerini kullandı.