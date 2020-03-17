Korona onları da etkiledi: Ağ tadilat mesaisine girdiler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Korona onları da etkiledi: Ağ tadilat mesaisine girdiler - Son Dakika

Korona onları da etkiledi: Ağ tadilat mesaisine girdiler

7 saat önce

Korona virüsü, Tekirdağ'ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa'daki balıkçıları da vurdu.

Korona onları da etkiledi: Ağ tadilat mesaisine girdiler, System.String[]

Korona virüsü, Tekirdağ'ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa'daki balıkçıları da vurdu. Korona virüsü nedeniyle denize açılmayan balıkçılar ağları tamir etme mesaisine girdi.


Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve kısa sürede dünyaya yayılan korona virüsü (Covid-19), sınır komşuları İran, Yunanistan ile Bulgaristan'da ve son olarak da Türkiye'de de görüldü. Günlük hayatı da olumsuz yönde etkileyen virüs, Tekirdağ'daki balıkçıları da etkiledi. Denize açılmayan balıkçılar ağ tamir etme mesaisine girdi.


"Denizde tuttuğun balık satılmazsa tekrar denize geri dökülür"


Konuyla ilgili açıklamada bulunan kaptan İdris Şeremet, "Herkesi etkilediği gibi bizleri de etkiledi. Her şey birbirine zincirlemedir. Biz denize çıkarsak balık tutarız. Arabacı nalburunu alır. Garsonun servisine kadar birbirimize bağlı bir ekibiz. Maalesef o dışarıdaki ekip olmayınca halde boşluk var balık almaya gelen kimse yok. Tezgahlarda balık alan yok. Lokantalar çalışmıyor. Ortalıkta kimse olmayınca bizimde denizde olmamızın bir anlamı kalmıyor. Denizde tuttuğun balık satılmazsa tekrar denize geri dökülürse onunda bir anlamı yok. Onun için bu aralar denize çıkmıyoruz. Ara verdik. Hale esnaf gelmiyor. Tezgahçı balık almıyor. Gemileri rıhtıma bağladık" dedi.


"Ağ tadilatı yapıyoruz"


Şeremet, bu nedenle ağ ve tadilat yapmaya çalıştıklarını da ifade ederek, "Kalabalık yerlere girmemek şartıyla. Burada ağ tadilatı yapıyoruz. Yemek saati aşçı yemeği hazırlıyoruz. Gidip yemeğimizi yiyoruz. Ne olacak nasıl olacak onu da tam olarak bilmiyoruz. Şuanda günlerimizi böyle geçiriyoruz. Şu anda bekliyoruz. Belki de açıklamalar yapılacaktır. Sokağa çıkma yasağı çıkacaktır. Bilmiyoruz biz her şeye hazırlıklıyız. Ama tehlike atıldığı zaman ilk işimiz halatları söküp 'Vira bismillah' demek. Balığı seven bir milletiz. İnşallah bu hastalık ülkemizde ve tüm dünyada yok olup gider. Biz de o zaman ekmeğimize bakarız" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Şeremet, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Balık fiyatları yüzde 50 düştü
Koronavirüse karşı nasıl beslenmeliyiz? Diyetisyen yanıtladı İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 503'e yükseldi Son dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 500'e yükseldi
İTO'dan İstanbullu 414 bin şirkete İTO'dan İstanbullu 414 bin şirkete "online mesafede kalma" çağrısı: İşlemleri internet üzerinden yapalım         
10:36
Son dakika: Adana'da 3 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Son dakika: Adana'da 3 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı         
10:29
FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan Azeri iş insanı tutuklandı FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan Azeri iş insanı tutuklandı         
10:24
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Stok sıkıntısı yaşanmayacak Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Stok sıkıntısı yaşanmayacak         
10:15
Valencia Kulübü'nün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi Valencia Kulübü'nün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi         
09:58
Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirici ürünler rağbet görüyor Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirici ürünler rağbet görüyor         
09:36
Son dakika: Borsa İstanbul'da yukarı yönlü devre kesici ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldı Son dakika: Borsa İstanbul'da yukarı yönlü devre kesici ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldı         
09:34
Fenerbahçe'nin eski hocası Zico'nun koronavirüs testi negatif çıktı Fenerbahçe'nin eski hocası Zico'nun koronavirüs testi negatif çıktı         
09:24
Kronik hastalığı bulunanların sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak Kronik hastalığı bulunanların sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak         
09:21
Evlerinin yandığını gören kahraman anne, alevlerin arasına dalarak minik kızını kurtardı Evlerinin yandığını gören kahraman anne, alevlerin arasına dalarak minik kızını kurtardı         
09:00
Karantinadan kaçmaya çalışan umreciler ile polis arasında arbede yaşandı Karantinadan kaçmaya çalışan umreciler ile polis arasında arbede yaşandı         
00:42
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vakaların hemen hemen tamamı 40 yaş üstünde Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vakaların hemen hemen tamamı 40 yaş üstünde         
00:01
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 47'ye yükseldi Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 47'ye yükseldi         
23:51
Fenerbahçe'nin gündemindeki Jorge Jesus, koronavirüse yakalandı Fenerbahçe'nin gündemindeki Jorge Jesus, koronavirüse yakalandı         
23:44
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, çarşamba günü koronavirüsle ilgili eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, çarşamba günü koronavirüsle ilgili eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek         
23:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 20:40:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Korona onları da etkiledi: Ağ tadilat mesaisine girdiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]