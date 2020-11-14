Korona tedbirini delinmesi olayı karakolda son buldu - Son Dakika

Korona tedbirini delinmesi olayı karakolda son buldu
14.11.2020 11:49
Eskişehir'de korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda, saat 22.00'dan sonra kapalı olması gereken işletmelerden birinin açık olduğu ihbarını alan polis iş yerine gittiğinde çalışanların tepki göstermesi üzerine gözaltına aldı.
Eskişehir'de korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda, saat 22.00'dan sonra kapalı olması gereken işletmelerden birinin açık olduğu ihbarını alan polis iş yerine gittiğinde çalışanların tepki göstermesi üzerine gözaltına aldı.
İhbar üzerine işletmeye giden polis ekipleri, içeride müşteri bulunduran işletmeye yasal işlem uyguladı. Tepebaşı ilçesi İsmet İnönü caddesi üzerinde bulunan bir işletmede, saat 22.00'dan sonra içeride müşteri bulunduğu tespit edildi. İşletmeye işlem yapmak için giden asayiş ekiplerine sözlü şekilde karşılık veren işletme çalışanları, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. - ESKİŞEHİR
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