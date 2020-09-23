Korona virüs denetimlerinde, maske mesafe hijyen kuralları halka anlatıldı - Son Dakika

Kırşehir'de, artış hızı yükselen korona virüs'e karşı denetim yapıldı.

Denetimlere Vali Vekili Zikri Şahin ile birlikte İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, Belediye Başkan Yardımcısı Asaf Kayaoğlu, İl Sağlık Müdürü Ali Bulut, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Yılmaz katıldı.

Şehir genelinde halkın yoğun kullanımında olan alanlarda yapılan denetimlerde halka maske, mesafe ve hijyen kuralları anlatıldı. Denetleme sırasında esnaflara ve vatandaşlara korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlere uyulması konusunda uyarılarda bulunuldu. Vali Vekili Şahin, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülen salgın tehlikesinin henüz geçmediğini, vatandaşların da alınan tedbirlere mutlaka uymalarını istedi.

Salgınla mücadelede başarılı olmak için maske takılması, sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına riayet edilmesi gerektiğini belirten Vali Vekili Zikri Şahin, bu kurallara karşı toplumda duyarlılık oluşturmak ve halkın kurallara eksiksiz olarak uyması için ülke genelinde geniş kapsamlı denetimler gerçekleştirildiğini de ifade etti. - KIRŞEHİR