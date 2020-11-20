Korona virüs kurallarına uymayan 595 kişiye ceza - Son Dakika

Gaziantep'te maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 595 kişiye ceza yazıldı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde yaptıkları çalışmalarda, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 595 kişiye ceza yazdı. Ekipler, ayrıca karantina kurallarına uymayan 27 şahsa idari yaptırım uyguladı.
Ekipler kentte korona virüs ve izolasyon kurallarına uymayanlara yönelik denetimlerin sürdürüleceğini belirtti. - GAZİANTEP
- Kaynak: İHA
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