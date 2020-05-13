Korona virüs tedavisi biten 4 hasta sağlık çalışanları tarafından alkışlarla uğurlandı - Son Dakika

Denizli Servergazi Devlet Hastanesi'nde korona virüs tedavisi gören K.A. ve S.D. sağlık çalışanları tarafından alkışlarla uğurlandı.

Denizli'de korona virüs tedavisi gören 68 yaşındaki M.T., 15 gün süren tedavisinin ardından Tavas Devlet Hastanesi 'nde sağlığına kavuştu. Hastanede kalan son korona virüs hastası olan M.T., sağlık çalışanlarının alkışlarıyla hastaneden ayrıldı. M.T. hastaneden ayrılırken sağlık çalışanlarına teşekkür ederek 'hakkınızı helal edin' diyerek ayrıldı.

DENİZLİ - Denizli 'de korona virüs (Covid-19) tedavisi tamamlanan 4 hasta, sağlık çalışanları tarafından hastaneden alkışlarla uğurlandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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