Koronadan ölen arkadaşının vasiyetini yerine getirmek için meydanda deste deste para dağıttı
19.04.2021 09:23
Sosyal medyada viral olan video, çok sayıda yorum ve beğeni aldı. Söz konusu videoda New York'ta ki Times Meydanı'nda bir şahsın çuval içindeki paraları etrafa saçtığı görülüyor.
Söz konusu videoyla ilgili yabancı basında çıkan çıkan haberlerde koronadan ölen bir vatandaşın "Tüm paramı bir meydanda halka dağıt ki, paranın sağlık karşısında hiçbir önemi olmadığını insanlar anlasın" şeklinde bir vasiyet bıraktığı aktarıldı. Arkadaşının bu isteğini yerine getirmek isteyen kişi de paraları çantalara doldurarak Times Meydanı'nda dağıttı. Sosyal medyada hızla yayılan video saatler içerisinde yüzbinlerce kişi tarafından izlendi.
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