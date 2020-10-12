Koronavirüs: Çin'de 9 milyon nüfuslu Qingdao kentinde herkese 5 günde test yapılacak - Son Dakika
BBC

Koronavirüs: Çin'de 9 milyon nüfuslu Qingdao kentinde herkese 5 günde test yapılacak

12.10.2020 13:12

Liman kenti Qingdao'da 12 yeni vaka tespit edilmesi üzerine, kentte yaşayan yaklaşık 9 milyon kişinin tamamına 5 gün içerisinde koronavirüs testi yapılmasına karar verildi.

Çin'in liman kenti Qingdao'da 12 yeni vaka tespit edilmesi üzerine, şehirde yaşayan yaklaşık 9 milyon kişiye 5 gün içerisinde koronavirüs testi yapılmasına karar verildi.

Kitlesel test kararı, yurt dışı kaynaklı yeni koronavirüs hastalarının tedavi olduğu bir hastaneyle bağlantılı 12 yeni vakanın ortaya çıkmasıyla alındı.

Qingdao'nun yerel sağlık komisyonu tarafından Çinli sosyal medya ağı Weibo'da yapılan açıklamaya göre, yeni tespit edilen vakaların altısı, herhangi bir semptom göstermiyor.

Yerel sağlık otoriteleri, ilk 3 gün 5 semtte testlerin yapılacağını, tüm şehrin koronavirüs testlerinin ise beş günde tamamlanacağını duyurdu.

Sağlık çalışanları ve hastanelerdeki yeni hastalar dahil olmak üzere 114 bini aşkın kişinin halihazırda test edildiği ve testlerden negatif sonuç alındığı bildirildi.

Kentte yaşayanların test için sıraya girdiğini gösteren görüntüler sosyal ağlarda paylaşılırken, Çin'de devlet denetimindeki Global Times gazetesi, test noktalarının sabah 7'den akşam 11'e kadar açık olacağını duyurdu.

Ulusal tatil etkisi

Çin'de 1 Ekim'de başlayan ulusal tatilin de yeni vakalarda etkisi olabileceği değerlendiriliyor. Global Times gazetesine göre Qingdao kenti bu dönemde 4,47 milyon turisti ağırladı.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü olan 1 Ekim'i takip eden 8 günlük ulusal tatilde, 650 milyona yakın yerli turist, ülke içinde seyahate çıktı.

Qingdao ile aynı bölgede yer alan Jinan kentinde de 23 Eylül'den itibaren şehri ziyaret eden herkese koronavirüs testi yapılacağı duyuruldu.

Ay başında Qingdao kenti limanında çalışan iki kişinin koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı ancak bu kişilerin koronavirüsü başkalarına bulaştırmadığı tespit edilmişti.

Ülke genelinde salgın kontrol altında

Çin'de bugüne kadarki koronavirüs vaka sayısı 85 bin 578, koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı ise 4 bin 634 olarak belirlendi.

Dünya genelinde yüksek vaka sayıları ve kısıtlamalar devam ederken, Çin genelinde koronavirüsün yayılımı büyük oranda kontrol altına alınmış durumda.

Belirli bir bölgede kümelenen koronavirüs vaka artışları tespit edildiğinde, vaka sayıları az olsa bile kitlesel test stratejisi izleniyor.

Küresel salgının ilk merkezi olan ve 11 milyon kişinin yaşadığı Wuhan kentinin de tamamına, Mayıs ayında koronavirüs testi yapılmıştı.

BBC Reality Check ekibi yaptığı analizlerde, 10 gün boyunca test edilen toplam kişi sayısının 9 milyon olduğu sonucuna varmıştı.

Kentte yüzlerce test noktası açılmış, binlerce sağlık personeli kitlesel test sürecinde yer almıştı.

Koronavirüs: Çin'de 9 milyon nüfuslu Qingdao kentinde herkese 5 günde test yapılacak

Çin Halk Cumhuriyeti, yerel, Karar, Liman, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Koronavirüs: Çin'de 9 milyon nüfuslu Qingdao kentinde herkese 5 günde test yapılacak - Son Dakika Dünya

BBC
YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan ile görüşmelere Türkiye'nin de katılmasını istiyorum İnşaat alanında oluşan göçükte 2 işçi hayatını kaybetti, iş arkadaşları kurtarma çalışmalarını endişeli gözlerle izledi Kadınlar saç saça baş başa kavga etti, erkekler film izler gibi izledi Üniversiteli Eda'nın ölümüne neden olan sürücü: Geceleri uyanıp, ağlıyorum "İçişleri Bakanı hangi cemaatten" başlıklı köşe yazısına Soylu'dan yanıt: Herhangi bir inanç grubunun eğitimini almadım Meteoroloji 7 kenti uyardı! Sağanak yağış ve fırtına geliyor Maskeyi koluna takan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağıyor
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç "Ülke ekonomisi kötü" diyenlere sert çıkıştı: Nankörlük yapmayın         
13:35
Yakalanmamak için önlem alsalar da iki otele düzenlenen baskın fuhuş çetesinin sonu oldu Yakalanmamak için önlem alsalar da iki otele düzenlenen baskın fuhuş çetesinin sonu oldu         
13:04
Telefona gelen linke tıkladı, hesabındaki bütün birikimini kaybetti Telefona gelen linke tıkladı, hesabındaki bütün birikimini kaybetti         
12:18
Para içinde yüzen Nusret Gökçe'nin çok çalışmaktan elleri nasır bağladı Para içinde yüzen Nusret Gökçe'nin çok çalışmaktan elleri nasır bağladı         
12:00
Mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı, çocukken ayakkabı boyadığı yerden fotoğraf paylaştı Mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı, çocukken ayakkabı boyadığı yerden fotoğraf paylaştı         
11:37
Avokadocu Ayşe'nin temizlikçilikten patronluğa uzanan başarısı: Yılda 250 bin adet satıyor Avokadocu Ayşe'nin temizlikçilikten patronluğa uzanan başarısı: Yılda 250 bin adet satıyor         
11:13
Kevin Mirallas'ın Gaziantep FK'ya transferi, dünyada büyük ses getirdi Kevin Mirallas'ın Gaziantep FK'ya transferi, dünyada büyük ses getirdi         
10:51
Kayseri'de sulama kanalına düşen araçtan çıkartılan çocuk koltuğu görenleri kahretti Kayseri'de sulama kanalına düşen araçtan çıkartılan çocuk koltuğu görenleri kahretti         
10:41
Hatay'daki yangınlarla ilgili HDP'den dikkat çeken çıkış: Lanetliyoruz Hatay'daki yangınlarla ilgili HDP'den dikkat çeken çıkış: Lanetliyoruz         
10:26
Canlı yayına telefonla bağlanan Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken sözler: Atatürk'ün aleyhine konuşmak caiz değildir Canlı yayına telefonla bağlanan Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken sözler: Atatürk'ün aleyhine konuşmak caiz değildir         
10:16
Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç'tan itiraf: Beni eşcinsel sanıyorlardı Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç'tan itiraf: Beni eşcinsel sanıyorlardı         
10:10
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, halkından gözyaşları içinde özür diledi Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, halkından gözyaşları içinde özür diledi         
09:43
"Korona ölümleri gizleniyor mu" iddiasına mezarlık kayıtlarındaki rakamlar son noktayı koydu         
09:40
Patlıcan tohumu eken çiftçi, patlıcanlarla aynı dalda domates çıkınca hayatının şokunu yaşadı Patlıcan tohumu eken çiftçi, patlıcanlarla aynı dalda domates çıkınca hayatının şokunu yaşadı         
09:11
20 bin liraya alıp 14 bin liraya yenilediği 66 yıllık traktörle işe gidip geliyor 20 bin liraya alıp 14 bin liraya yenilediği 66 yıllık traktörle işe gidip geliyor         
08:50
Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'dan dikkat çeken paylaşım! Çakır'ın ailesinin yaşadığı şehre kadar gitti Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'dan dikkat çeken paylaşım! Çakır'ın ailesinin yaşadığı şehre kadar gitti         
08:29
Maske ve mesafe önlemleri doğru olarak uygulandığında koronanın bulaşma riski yüzde 75 azalıyor Maske ve mesafe önlemleri doğru olarak uygulandığında koronanın bulaşma riski yüzde 75 azalıyor         
20:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2020 13:58:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüs: Çin'de 9 milyon nüfuslu Qingdao kentinde herkese 5 günde test yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei