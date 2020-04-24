Koronavirüs: Fransız uzmanlar nikotinin koronavirüsü önlemede etkili olup olmadığını inceliyor - Son Dakika

Fransa'da yapılan bir araştırma nikotinin 'koronavirüs bulaşmasını önleyebileceğine' işaret ediyor. Ama nihai sonuçlar için daha fazla deney yapılması gerektiği belirtiliyor.

Nikotinin koronavirüsü önlemede ve tedavisinde ne kadar etkili olduğuna ilişkin yeni denemelerin yapılması planlanıyor.

AFP haber ajansı, araştırmacıların Paris'teki bir hastanede tedavi gören 343 hastayı ve daha hafif semptomlar gösteren 139 kişiyi incelediklerini aktardı.

Araştırmacılardan Doktor Zahir Amoura, "Hastalardan yalnızca %5'i sigara içiyordu" dedi.

Fransa'da sigara içenlerin oranı ülke nüfusunun yaklaşık %35'ine denk geliyor.

Geçen ay New England Journal of Medicine dergisinde yayımlanan bir araştırma da Çin'de virüsü kapan 1000 kişinin %12,6'sının sigara içtiğini ortaya koymuştu.

Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre ülke nüfusunun yaklaşık %26'ı sigara içiyor.

Araştırmacıların teorisi, nikotinin hücre reseptörlerine tutunduğu, bunun da virüsün hücreye girişini engellediği yönünde. İncelemeye katılan Pasteur Enstitüsü'nden nörobiyolojist Jean Pierre Changeux, böylece virüsün hücreye girişi ve vücuda yayılışının önüne geçilebildiğini söylüyor.

Araştırmacılar klinik deneylere devam edebilmek için Fransız yetkililerinin onayını bekliyor.

Nikotinin yan etkileri 'gözardı edilmemeli'

Uzmanlar, nikotin bantlarının koronavirüse karşı koruyup korumadığını incelemek için, denemeyi Paris'teki Pitie-Salpetriere hastanesinde görevli sağlık çalışanları üzerinde yapmayı planlıyor.

Araştırmacılar nikotini hastaneye yatırılan hastalar üzerinde de denemek için izin talebinde bulundu. Amoura, nikotinin semptomları azaltıp azaltmadığının inceleneceğini söyledi.

Amaç, nikotinin, bağışıklık sisteminin hızlı tepki vermesi olarak da bilinen 'sikotin fırtınalarının' önlenmesine yardımcı olup olmadığının anlaşılması.

Ancak doğru tespitlerin yapılabilmesi için daha fazla deneme yapılması gerektiği belirtiliyor.

Uzmanlar, insanların koronavirüse karşı hemen 'sigaraya ya da nikotine sarılmamaları gerektiği' uyarısını yapıyor.

AFP'nin haberine göre Fransız uzman Jerome Salomon "Nikotinin zararlı etkilerini unutmamamız lazım. Sigara içmeyenler kesinlikle nikotin yerine geçen maddeleri de kullanmamalı" dedi ve bu tip maddelerin yan etkileri olduğunu, bağımlılık yaptığını söyledi.

Fransa'da ölüm nedenlerinin başında tütün geliyor. Her yıl Fransa'da yaklaşık 75 bin kişini sigara içmekle bağlantılı sorunlar nedeniyle öldüğü belirtiliyor.

Fransa'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 21 bini geçti.