Koronavirüs ile mücadelede İsveç modeli tartışılıyor - STOCKHOLM - Son Dakika
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Koronavirüs ile mücadelede İsveç modeli tartışılıyor - STOCKHOLM

6 saat önce

Avrupa ülkeleri yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında karantina ya da tecrit uygularken, İsveç'te hayatın normale yakın seyretmesi tartışmalara neden oldu.

Avrupa ülkeleri yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında karantina ya da tecrit uygularken, İsveç'te hayatın normale yakın seyretmesi tartışmalara neden oldu.

Ülkede virüsle mücadele kapsamında sadece lise ve üniversiteler kapatılırken, anaokulları, çocuk yuvaları, ilköğretim okulları, restoranlar, kafeteryalar, spor salonları, alışveriş merkezleri ve toplu taşıma araçları açık tutularak İsveç modeli uygulanıyor.

Bu uygulama ülkede büyük taşırmaları berberinde getirirken, hedefteki isim İsveç modelini ortaya atan Halk Sağlığı Dairesi Epidemiyoloğu Anders Tegnell oldu.

İsveç modeline Rus ruleti benzetmesi

Uppsala Üniversitesi Viroloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Björn Olsen, İsveç modelini Rus ruletine benzetti. Olsen, insanlardan yaşam ile ölüm arasında tercih yapmalarının istendiğini iddia ederek yetkilileri diğer ülkeleri örnek almaya davet etti.

Umea Üniversitesi Klinik Mikrobiyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Fredrik Elgh, gelişmeleri derin endişe ile izlediğini belirterek dünyada virüsün yayılmasından tek memnun ülkenin İsveç olduğunu savundu. Elgh, kendi fikrinin ise hemen Stockholm'ü karantina altına almak olduğunu açıkladı.

Umea Üniversitesi Epidemiyoloji ve Halk Sağlığı Bölümünden Prof. Dr. Joacim Rocklöv, ekonomiyi kurtarmak için çılgın ve riskli hamlelerin yapıldığını kaydetti.

İsveç ekonomisinin kurtulması için insanların koronavirüse kurban edildiğini öne süren Rocklöv, "Ekonomide risk almamak için kaç can daha feda etmeliyiz?" dedi.

Ayrıca 2 bin öğretim üyesi bildiri yayımlayarak hükümetin diğer ülkeler gibi derhal önlem almasını istedi.

İsveç'te kurumlara güven kültürü

Eleştirilere ve sosyal medyada ağır hakaretlere maruz kalan Halk Sağlığı Dairesi Epidemiyoloğu Anders Tegnell, İsveç halkının kurumların tavsiyelerini bire bir uyguladığını, İsveçlilerde kurumlara güvenme kültürü olduğunu söyledi.

Halkı yoğun bir şekilde bilimsel verilerle virüse yönelik bilgilendirdiklerini söyleyen Tegnell, "Halk tavsiyelere harfiyen uyuyor. Virüsle yasak getirmeden mücadele ediyoruz" dedi.

"İsveç modeli işe yarayacak"

İsveç'te yaşayan Türk asıllı girişimci ve siyasetçi Mustafa Tümtürk, İsveç modelinin işe yarayacağını söyledi. İsveç'te demokrasi kültürünün çok yüksek olması nedeniyle hükümetin bireyin hak ve özgürlüklerini kısıtlama yerine herkesin kendi inisiyatifini almasını istediğini kaydetti.

Bunun yıllardır kriz anında uygulanan bir politika olduğuna işaret eden Tümtürk, "İsveç kriz anında kararı kendi vatandaşının vermesini isteyen bir siyaset takip eder. Koronovirüs tehlikesinde de bu ilkesini devam ettirdi. Ülkedeki teknik altyapının esnek ve uzaktan çalışmaya uygun olmasından dolayı hükümet kendisine bir strateji belirledi. Halkın bireysel sorumlulukları çerçevesinde kendi önlemlerini alması isteniyor.' ifadelerini kullandı.

Tümtürk, "Hükümet topluma korku panik pompalamak istemiyor. Yetkililer bu konuda kendini savunurken, korku ve paniğin bağışıklık sistemini çökerttiğini belirtiyor, bu hastalıkla başa çıkma yolunun da bağışıklık sitemini güçlü tutmak olduğunu sık sık dile getiriyor. Bu şekilde virüsün yayılmasını kontrol altına almak istiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Türk esnaf zorda

Stockholm'de lokanta işleten Mustafa Akdeve, hükümetin önce 500 kişinin bir araya gelmesini yasakladığını daha sonra bu sayıyı 50'ye indirdiğini söyledi.

Lokantaya 50 kişiye kadar müşteri aldıklarını belirten Akdeve, lokantaların açık olmasına rağmen işlerin yüzde 50 azaldığını vurguladı.

Ülkede hizmet sektörünün gurbetçilerin elinde olduğunu ifade eden Akdeve, şimdiye kadar hükümetten istedikleri ekonomik yardımları alamadıklarını kaydetti.

Öte yandan Dagens Nyheter gazetesinin yaptığı kamuoyu araştırmasında, halkın yüzde 52'sinin koronavirüse karşı İsveç modelini desteklediği ortaya çıktı.

Koronavirüs ile mücadelede İsveç modeli tartışılıyor - STOCKHOLM

Stockholm, Avrupa, İsveç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 06:09 Kaynak: AA

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