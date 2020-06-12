Koronavirüs: İngiltere'da yakınları Covid-19'dan ölen 450 kişi derhal kamu soruşturması açılmasını... - Son Dakika
BBC

Koronavirüs: İngiltere'da yakınları Covid-19'dan ölen 450 kişi derhal kamu soruşturması açılmasını...

Aileler, resmi dilekçelerinde, ders çıkarılması ve daha fazla ölümün önüne geçilmesi için acilen kamu soruşturmasına ihtiyaç olduğunu vurguladı.

İngiltere'de koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu yakınlarını kaybeden 450 kişi, hükümetin salgınla mücadelede attığı adımlarla ilgili olarak derhal bir kamu soruşturması başlatılmasını istedi.

Covid-19'dan Yakınını Kaybedenlerin Aileleri için Adalet isimli grup hükümete ilettikleri resmi dilekçelerinde, ders çıkarılması ve daha fazla ölümün önüne geçilmesi için "acilen" kamu soruşturmasına ihtiyaç olduğunu söylüyor.

Aileler kamu soruşturmasında, hükümetin attığı adımların ve salgına ne kadar hazır olduğunun da incelenmesini talep ediyor.

Kamu soruşturmasının ileride açılacağını duyuran hükümet ise "Bugünlerde koronavirüsle mücadeleye odaklanılmalı" diyor.

Bir hükümet sözcüsü, "Gelecekte bir zamanda geriye dönüp bakmak, üzerinde düşünmek ve ders çıkarmak için fırsatımız olacak. Ancak şu an, en önemli şey mevcut duruma karşılık vermeye odaklanmak" dedi.

'Hükümet ölümcül hatalar yaptı'

56 yaşındaki babası Ian Fowler'ı Covid-19'dan kaybeden grubun sözcüsü Matt Fowler, "Bu salgının yönetiminde hükümetin ölümcül hatalar yaptığı feci bir şekilde ortada. Sarsıcı istatistikler gelmeye devam ediyor, kişisel trajedi, kalp ağrısı ve sevdiğini kaybetme hikayeleri de öyle. Çok önemli gerçek şu ki bu istatistiklerin her biri, vaktinden önce koparılan ve aile ve arkadaşlarının hayatında koca bir boşluk bırakan, yaşayan, nefes alan bir kişiydi" diyor ve ekliyor:

"Pek çok kişi için sevdiklerinin kaybıyla açılan yara hiçbir zaman kapanmayacak. Geride kalanlar için acı, kafa karışıklığı ve onları koruması gereken sistem tarafından yarı yolda bırakılma hissi var."

'Sokağa çıkma kısıtlamaları geç getirildi'

İngiltere'de hükümet salgınına karşı atılacak adımların bilimsel tavsiyeler ışığında belirlendiğini kaydediyor.

Babası Tony Brown'ı Londra'ya trenle seyahatinden iki hafta sonra 29 Mart'ta hastanede kaybeden Jamie Brown ise hükümetin 23 Mart'ta aldığı sokağa çıkma kısıtlamaları kararı için "geç atılmış bir adım" diyor.

Brown, babasının ölümünün "önlenebilieceğini" düşünüyor:

"Karantinaya daha erken girseydik virüse bu kadar maruz kalmayacağını düşünmeden edemiyorum."





17 Mart'ta kuru öksürük ve ateş görülen 65 yaşındaki Tony Brown, hastalığı geçene kadar evde kalmakta ısrarcı olmuş.

28 Mart'ta Tony Brown'un göğsü sıkışmaya başlamış. Ertesi sabah ailesi ambulans çağırmış ve Brown hastaneye kaldırılmış. Hastaneye varır varmaz ise nefes darlığına bağlı olarak kalbi aniden durmuş ve hayatını kaybetmiş.

Tony Brown'un ölümünün ardından yapılan testle Covid-19 hastası olduğu teyit edilmiş.

Jamie Brown, hükümetin "Evde kalın" çağrısının babasını erken vakitte tıbbı yardım istemekten alıkoyduğunu söylüyor:

"Geçmesini bekliyordu ve görünen o ki çok fazla beklerseniz (virüs) sizi çok hızlı bir şekilde öldürüyor."

İngiltere'de hükümetin eski bilim danışmanı Prof. Neil Ferguson da, ülkede sokağa çıkma kısıtlamalarının bir hafta önce başlaması halinde, can kaybının "en az yarı yarıya" azalabileceğini söylemişti.

Jamie Brown, detaylı kamu soruşturmasının ileri bir tarihe bırakılabileceğini ancak sınırlı bir kamu soruşturmasının hemen başlaması gerektiğini savunuyor.

Brown, "Bu noktaya gelmemizde nelerin yanlış gittiği konusunda dersimizi hemen almamız gerekiyor" diyor.

İngiliz Guardian gazetesi, İngiltere'de hükümetin geçen yıl bir bilgilendirme metniyle, büyük sosyal ve ekonomik sonuçlara yol açacak dirençli bir virüs salgınına karşı hazırlıklı olması konusunda uyarıldıklarını yazmıştı.

Rapor: Hasta olup olmadığı bilinmeyen 25 bin kişi bakım evlerine gönderildi

İngiltere'de Ulusal Teftiş Kurulu'nun sağlık ve sosyal hizmetlerin salgına hazırlığı konusunda yaptığı bir araştırma, 17 Mart-15 Nisan arasında 25 bin kişinin hastanelerden bakımevlerine gönderildiklerini ortaya koymuştu. Bu sayı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 10 bin kişi daha azdı.

Rapora göre, hastaneden taburcu edilenlerden kaçının Covid-19 hastası olduğu bilinmiyor.

Avam Kamarası Sağlık ve Sosyal Hizmetler Komisyonu Başkanı Jeremy Hunt, "riski kimsenin aklına getirmemiş olmasının inanılmaz olduğunu" söyledi.

Eski Sağlık ve Dışişleri Bakanı Hunt, geçen yıl iktidardaki Muhafazakar Parti'de genel başkan adayı olmuş ancak Boris Johnson'a son turda yenilmişti.

İngiltere Sağlık Bakanlığı yetkilileri ise eleştirilere karşın "doğru zamanda doğru adımları attıklarını" savunuyor.





Koronavirüs: İngiltere'da yakınları Covid-19'dan ölen 450 kişi derhal kamu soruşturması açılmasını...
Koronavirüs, İngiltere, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 02:42 

Son Dakika Dünya Koronavirüs: İngiltere'da yakınları Covid-19'dan ölen 450 kişi derhal kamu soruşturması açılmasını... - Son Dakika Dünya

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