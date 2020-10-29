Koronavirüs nedeniyle karantinada kalan Vali Güner:  Ne olursunuz bunun şakası yok - Son Dakika

BARTIN Valisi Sinan Güner, koronavirüs testi pozitif çıkan doktor eşiyle temaslı olması nedeniyle 10 gün karantinada kalırken, "Bunu yaşamış bir insan olarak biraz daha bilinçli konuşuyorum. Ne olursunuz bunun şakası yok, kapıyı 2 dakika açık bırakmayacaksınız. Siz maskenizi takın" dedi.

Bartın Valisi Sinan Güner, eşi Dr. Beyhan Güner'in testinin pozitif çıkmasından dolayı, temaslı olduğu için 10 günlük ev karantinasının ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katıldı. Tören sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Bartın Valisi Sinan Güner, "Valiliğimizin sosyal medya hesaplarında yayınladık. Lütfen; maske takmayan, çalışanına maske taktırmayan, maskesiz müşteriyi kabul eden, kendisi maskesiz çalışan işyerlerine gitmeyin, alışveriş yapmayın bunlarla ilişki kurmayın ve bunları ihbar edin" dedi.