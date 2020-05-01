Koronavirüs nedeniyle maddi sıkıntı çeken trans seks işçilerine Vatikan yardım etti - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Koronavirüs nedeniyle maddi sıkıntı çeken trans seks işçilerine Vatikan yardım etti - Son Dakika Dünya

Koronavirüs nedeniyle maddi sıkıntı çeken trans seks işçilerine Vatikan yardım etti

6 saat önce

İtalya'da başkent Roma'ya yaklaşık 40 km mesafedeki Torvaianica kasabasında genellikle yollarda çalışan trans seks işçileri, koronavirüs salgını nedeniyle para kazanamayınca kasabadaki kiliseden yardım istedi.

Koronavirüs nedeniyle maddi sıkıntı çeken trans seks işçilerine Vatikan yardım etti, System.String[]

İtalya'da koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayan trans seks işçilerine Vatikan'dan yardım geldi.

Başkent Roma'ya yaklaşık 40 km mesafedeki Torvaianica kasabasında genellikle yollarda çalışan trans seks işçileri, salgın nedeniyle para kazanamayınca kasabadaki kiliseden yardım istedi.

İtalyan basınındaki haberlere göre Torvaianica papazı Don Andrea Conocchia, kendisine başvuran seks işçilerinin sayısının artması üzerine Vatikan'a başvurdu. Don Andrea'nın yönlendirmesiyle 20 kadar trans seks işçisi Papa'ya hitaben bir mektup yazarak yaşadıkları zorlukları anlattı.

Haberlere göre "birkaç saat içinde" Papalık Sosyal Yardım Sorumlusu Kardinal Konrad Krajewski devreye girdi ve bu kişilere ekonomik destekte bulundu.

İtalyan basını, bu kişilerin çoğunun Latin Amerika ülkelerinden geldiğini, bir kısmının pasaportuna kendilerini çalıştıran kişilerce el koyulduğunu, bazılarının da yasa dışı statüde olduğunu ve bu nedenlerle devlet yardımlarına erişimde zorlandıklarını belirtti.

Corriere della Sera gazetesinin konuştuğu Arjantinli Anna, "Ben 20 yıldır yollarda çalışıyorum ama geçen Şubat'tan beri hiç müşteri yok. Zaten olsa da güvenlik için çalışmazdım" dedi.

Yine Arjantin'den gelen Marcela da, "Biz herkes tarafından unutulan insanlarız, başka bir iş yapma imkanımız da yok. Transsanız kimse size iş vermiyor" diye konuştu.

Marcela, salgın nedeniyle yaşadıkları gelir kaybı yüzünden kiralarını ödeyemediklerini, kendilerine muhtaç olan memleketlerindeki ailelerine para gönderemediklerini anlattı ve yardımları için Papa'ya teşekkür etti.

Haber İtalyan basınında "Papa'nın yardım sorumlusu, işsiz kalan translara yemek götürdü", "Papa'dan yoksul translara yardım" gibi başlıklarla yayımlandı.

"Bizim için sıradan bir iş"

İtalyan basınındaki haberlerle ilgili olarak Reuters ajansına konuşan Papalık Sosyal Yardım Sorumlusu Kardinal Krajewski ise "Bu haber neden bu kadar ilgi çekti anlamıyorum. Bu bizim için sıradan bir iş" dedi.

Don Andrea Conocchia da İtalyan basınına yaptığı açıklamalarda, bölgede çalışan seks işçilerinin büyük kısmının Latin Amerika ülkelerinden geldiklerini, ailelerinden uzakta ve büyük bir yalnızlık içinde yaşadıklarını söyledi.

Don Andrea, bu kişilerin çoğunluğunun inançlı olduğunu ve Papa'ya mektup yazarken gözyaşlarını tutamadıklarını anlattı.

Torvaianica'daki seks işçileri, Vatikan'dan yardımın ulaşmasının ardından Papa'ya teşekkürlerini bir ses kaydıyla iletti.

Papalık Sosyal Yardım Sorumlusu Kardinal Konrad Krajewski, geçen yıl da Roma'da göçmenlerin ve evsizlerin işgal ederek yaşadığı bir binanın elektriğinin kesilmesi üzerine, şalterlere takılan mührü kırarak binaya yeniden elektrik vermesiyle haber olmuştu. Bu jest İtalyan basını tarafından, Papa'nın o dönem iktidarda olan aşırı sağcı, göçmen karşıtı Lig lideri Matteo Salvini'ye "meydan okuması" olarak yorumlanmıştı. Kardinal Krajewski de "Papa'nın Robin Hood'u" olarak anılmaya başlamıştı.

Papa Francesco 2016'da yaptığı bir açıklamada da, "fiziksel olarak kız olan ama kendisini erkek hisseden ve bu yüzden çok acı çeken bir İspanyol adamdan" aldığı mektubu anlatmıştı. Papa, cinsiyet değiştiren ve evlenen bu adamı ve eşini Vatikan'da kabul ettiğini söylemiş, "İsa da böyle yapardı" demişti.

Vatikan, İtalya, Roma, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 01.05.2020 02:15 


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