Koronavirüs Netflix'i nasıl etkiledi? - Son Dakika
BBC

Koronavirüs Netflix'i nasıl etkiledi?

21.10.2020 14:12

Salgınla birlikte ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamaları Nisan-Temmuz döneminde dijital yayın platformlarına talebi arttırdı.

Koronavirüs salgınıyla birlikte ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamaları Nisan-Temmuz döneminde dijital yayın platformlarına talebi arttırdı. Peki bu artışın sonrası yılın üçüncü çeyreğinde, bu platformların başını çeken Netflix ne durumda?

Büyüme oranı yavaşladı

En son verilere göre Netflix, 2020'nin üçüncü çeyreğinde yalnızca 2,2 milyon yeni abone kazanabildi.

Şirket, yavaşlamanın muhtemel olduğu konusunda uyarıda bulunmuş olsa da, 2,5 milyon yeni abone tahminin de altına düşerek hisselerinde yüzde 5 oranında değer kaybı yaşadı.

PP Foresight analisti Paolo Pescatore, "Pandemide internet üzerinden yayın partisi sona erdi" dedi.

Ancak Netflix buna rağmen, yatırımcılara 2020'de rekor sayıdaki 34 milyon yeni abone veya toplamda 200 milyondan fazla abone hedefleri için yoluna devam ettiklerini söyledi.





Charlize Theron'un aksiyon filmi The Old Guard fark yarattı

Netflix, orijinali içeriği olan ve başrolünde Charlize Theron'un olduğu The Old Guard'ı, dört hafta içinde 78 milyon hanede izlediğini açıkladı. The Old Guard, Netflix'in üçüncü çeyrekteki en popüler işi oldu.

Diğr Netflix yapımlarından Enola Holmes 76 milyon; Project Power 75 milyon; The Kissing Booth 2 ise 66 milyon hanede izlendi.

Elbette ki açıklanan bu sayılara bir miktar şüpheyle yaklaşmak olası. Çünkü Netflix, iki dakikadan daha uzun süre izlenen yapımları izlenmiş kabul ediyor. ve paylaştığı izleyici sayıları kendi orijinal prodüksiyonlarına odaklanıyor.

ABD dışındaki pazarlar Netflix için kritik öneme sahip

Netflix'in ABD dışındaki abone sayısı, ABD içindekini çoktan geçmişti. Dolayısıyla yurtdışı büyüme oranları şirket için hala kritik olmaya devam ediyor.

En son çeyrekte, en güçlü abone artışı, bir milyondan fazla yeni aboneye, yani artışın neredeyse yarısına tekabül eden Asya Pasifik bölgesinde gerçekleşti.

Ancak firma kullanıcı başına en yüksek geliri hala ABD'de elde ediyor. Bu nedenle de özellikle Amazon Prime, Disney ve HBO gibi rakipler arasındaki rekabet kızıştıkça, kendi iç pazarını elde tutması çok önemli.

Netflix bu konuda, "geçen yıla kıyasla elde tutma oranı sağlıklı olmaya devam ediyor ve üye hane halkı başına katılım sağlam bir şekilde arttı" şeklindeki yorumuyla yatırımcılara güven vermeye çalıştı.





Daha fazla içerik için yarış başladı

Film ve televizyon prodüksiyonlarının bu baharda yaşanan sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle kapalı kalması, Netflix'in ve rakiplerinin abonelerini korumak için yeni imkanları nasıl yaratacakları soru işaretini de beraberinde getirdi.

Netflix, üretimde "iyi ve dikkatli ilerleme" kaydettiğini söyleyerek bu endişeleri küçümsedi.

Önümüzdeki yıl Netflix yapımlarının sayısı her çeyrekte 2020'nin aynı dönemini aşacak.

Hargreaves Lansdown'da hisse senedi analisti olan Sophie Lund-Yates, Netflix'in sinema salonlarının mücadelelerinden yararlanacağını söyledi.

Ancak Lund-Yates'e göre evde kalan ve sinema salonlarına gitmeyecek olan izleyiciler içerikleri daha hızlı tükettikçe, maliyetler artacak ve şirketi fiyatları artırmaya zorlayabilecek.

Lund-Yates, "Orijinal içerik müşterileri elinde tutabilir, ancak oldukça pahalıya mal olur. ve uzun lafın kısası, bu da korkunç olabilir. Tüketicilerin içeriği daha hızlı tüketmesi bekleniyorsa, giderler de teorik olarak daha da büyüyecektir" dedi.

Kar marjı arttı

Netflix, gelirini beklenenden fazla bir biçimde 6.4 milyar dolara yükselttiğinden, üç ayda 790 milyon dolarlık rekor bir kar bildirdi. Bunda kısmi nedenlerden bir tanesi de Euro'nun dolar karşısında değer kazanması oldu.

Netflix, üretimdeki geçici yavaşlama nedeniyle de kar marjının arttığını açıkladı.

Koronavirüs Netflix'i nasıl etkiledi?

Koronavirüs, Netflix, Temmuz, Nisan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Koronavirüs Netflix'i nasıl etkiledi? - Son Dakika Dünya

BBC
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