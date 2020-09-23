Koronavirüs: Suudi Arabistan umre ziyaretlerini kademeli olarak başlatıyor - Son Dakika
BBC

Koronavirüs: Suudi Arabistan umre ziyaretlerini kademeli olarak başlatıyor

Suudi Arabistan, her gün 6 bin kişinin umre ziyareti çerçevesinde Müslümanlar için kutsal mekanlara gidebileceğini açıkladı.

Koronavirüs: Suudi Arabistan umre ziyaretlerini kademeli olarak başlatıyor, System.String[]

Suudi Arabistan, her gün 6 bin kişinin umre ziyareti çerçevesinde Müslümanlar için kutsal mekanlara gidebileceğini açıkladı. Riyad yönetimi, umre ziyaretlerini 7 ay önce koronavirüs salgını nedeniyle durdurmuştu.

1 Kasım'dan itibaren umre ziyareti yapabilceklerin sayısı 20 bine çıkacak. Ancak o tarihten itibaren farklı ülkelerden gelen ziyaretçilerden, ülkelerinin durumuna göre, virüs taşımadıklarına dair kanıt istenecek.

Umre için, kutsal mekanları ziyaret etmek isteyenler yılın her döneminde Suudi Arabistan'a gidebiliyor.

Hacca gitmek gibi belirli bir zaman aralığı yok ancak hac sırasında yapılan bazı ibadetler umre ziyareti sırasında da yapılıyor.

Suudi Arabistan, bu yıl hac ziyareti için de sadece ülke içinde yaşayan birkaç bin kişiye izin verdi.

Koronavirüs salgını öncesi yıllarda her yıl yaklaşık 2 milyon Müslüman, hac ibadeti için Suudi Arabistan'a gidiyordu.

Devlete ait Suudi Haber Ajansı, İçişleri Bakanlığına dayandırdığı haberinde, umre için getirilecek olan 20 binlik kişi sınırının "Covid-19 salgının tamamen bittiğine ya da tehlikenin tamamen ortadan kalktığına dair yapılacak resmi bir açıklamaya kadar" süreceğini duyurdu.

'En az riskli ülkelerden'

Ajansa göre İçişleri Bakanlığı yetkilisi, "Umre için ülke dışından gelecek olanları sırasıyla en az riskli ülkelerden kabul edeceğiz" açıklaması yaptı.

Umre için gelenlerden alınan sert tedbirlere uymaları, maske takmaları, sosyal mesafe kuralını gözetmeleri ve fiziksel temastan kaçınmaları istenecek.

Suudi Arabistan'da bugüne kadar 330 bin koronavirüs vakası tespit edildi.

4 bin 542 kişi de koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.

Son 24 saatte ise 552 yeni vaka ile 30 can kaybı bildirildi.

Suudi Arabistan, Koronavirüs, Umre, Hac, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 17:37

Son Dakika Sağlık Koronavirüs: Suudi Arabistan umre ziyaretlerini kademeli olarak başlatıyor - Son Dakika

BBC
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