Koronavirüsten 8 ferdini kaybeden ailenin şanssızlığı son bulmuyor! Milyonlarca liralık hastane faturası kesildi - Son Dakika

Koronavirüsten 8 ferdini kaybeden ailenin şanssızlığı son bulmuyor! Milyonlarca liralık hastane faturası kesildi

15.10.2020 20:11
Koronavirüsten 8 ferdini kaybeden ailenin şanssızlığı son bulmuyor! Milyonlarca liralık hastane faturası kesildi, System.String[]

ABD'nin Arizona eyaletinde yaşayan Aguirre ailesi, koronavirüs nedeniyle 8 ferdini kaybetti. Sağlık sigortası olmayan aileye 1 milyon dolarlık yani 8 milyon liraya yakın hastane borcu çıkarıldı. Aile ayrıca, salgın nedeniyle işlerini de kaybetti.

ABD'de Aguirre ailesinin Amerikan rüyası yeni tip koronavirüsle kabusa döndü. Ailenin 8 ferdini koronavirüse kurban vermesinin ardından yeni bir şoke eden haberle karşılaştılar. Sağlık sigortalarının bulunmaması sebebiyle aileye 1 milyon dolarlık (7 milyon 930 bin Türk lirası) borç çıkarıldı.

Minibüsle yiyecek satan aile, işini 10 yıl içinde kurumsal şirketlere ve düğünlere hizmet veren başarılı bir yemek firmasına dönüştürdü. Ancak, koronavirüs salgını ailenin onlarca yıllık emeğini bir ayda alıp götürdü.

İŞLERİ BİR GECEDE DURDU

Pandeminin ABD'de yayılmasıyla diğer eyaletler gibi Arizona'da işletmelere kısıtlamalar getirildi ve insanlardan evde kalmaları istendi. Konuya ilişkin açıklama yapan Ricardo Aguirre, mart ayında neredeyse bir gecede işlerin durduğunu söyledi.

Ardından virüse karşı alınan tüm önlemlere rağmen bir aile üyesi hastalandı. Sonra hastalık diğer aile üyelerine yayıldı. 7 ay içinde, Ricardo Aguirre'nin geniş ailesinden 67 yaşındaki babası Jesús da dahil olmak üzere 8 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Koronavirüs yüzünden 8 ferdini kaybeden aile şanssızlığı son bulmuyor! Milyonlarca liralık hastane faturası kesildi
Ricardo Aguirre

"KENDİMİ ÇOK ÇARESİZ HİSSEDİYORUM"

42 yaşındaki Ricardo Aguirre, işinden kalan son araç gereçlerin bir karavanda durduğunu belirterek,"Ağlamak istemiyorum, çünkü Tanrı'nın benim için daha iyi bir planı olduğunu biliyorum ancak şu anda kendimi çok çaresiz hissediyorum" dedi.

Bununla birlikte, Aguirre, yemek pişirmenin ailenin DNA'sında olduğunu, dedesi Meksika'da fırın sahibi olduğu vebabaannesinin bir aşçı olduğunu belirtti. ABD' ye göç eden aile yemek tutkusunu bir süre sonra büyük bir işe dönüştürdü.

Ancak Aguirre, karantina uygulamasının başlamasının ardından müşterilerin anlaşmaları birer birer iptal ettiğini ve gelecek yıl da dahil olmak üzere aldıkları tüm depozitoları da geri vermek zorunda kaldığını açıkladı.

"KAMPANYA BAŞLATTIK"

"Hesabım bir anda eksiye düştü. Geçim kaynağımın yok oluşu sanki saniyeler içinde gerçekleşti. GoFundMe'de kampanya başlattık. Ama kurtaramadık. Sonunda ürünleri taşıdığım araç ve mutfak elimizden gitti" diyen Aguirre ve ailesinde mayıs ayından tibaren ise koronavirüs mücadelesi başladı.

Koronavirüs yüzünden 8 ferdini kaybeden aile şanssızlığı son bulmuyor! Milyonlarca liralık hastane faturası kesildi

AİLENİN 8 ÜYESİ TEKER TEKER KORONAVİRÜSE YENİ DÜŞTÜ

1 Mayıs'ta aile üyeleri Kovid-19 semptomları göstermeye başladı. Ardından Ricardo Aguirre'nin kendisi, eşi, anne babası ve üç oğlundan ikisinin testi pozitif çıktı. Annesi ve babası hastanede uzun süre kaldı ve sonunda entübe edildi. Bir noktada iyileşiyor gibi görünse de, Aguirre'nin babası 11 Eylül'de hayatını kaybetti.

Ricardo Aguirre, verdiği röportajda gözyaşlarına hakim olamayarak, "Çok zordu çünkü her şeyi birlikte yaptık. 42 yıl boyunca her an benimle birlikteydi" dedi. Ardından Aguirre'nin akrabası olan 7 kişi daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Öte yandan Ricardo Aguirre'nin annesi hala hastalıktan kaynaklanan akciğer sorunları ile mücadele ediyor. Aguirre "Yüzde 100 değil, yaklaşık yüzde60-65 daha iyi, ama burada" açıklamasını yaptı.

1 MİLYON DOLARLIK HASTANE FATURASI

Aguirre ailesinin sorunları ise burada bitmiyor. Sağlık sigortaları olmayan aileye hastane tarafından uygulanan Kovid-19 tedavileri nedeniyle bir milyon dolarlık bir fatura kesildi.

FATURA İÇİN KREDİ ÇEKTİ

Aguirre, faturayı ödemesinin imkansız olduğunu belirterek, yeni bir iş kurmak için kredi başvurusu yaptığını ancak reddedildiğini söyledi.

Aguirre'nin şu anki planı GoFundMe aracılığıyla yeni bir minibüs almak ve yemek yapıp dışarıda satmak.

Son olarak, eşinin bir kız bebek beklediğini söyleyen Aguirre, "Onun böyle bir ortamda doğmasına üzülüyorum umarım şansıyla gelir. Kış aylarında işlerin ve hayatın çok daha zor olacağını biliyorum. Ama yine de umutluyum" dedi.

Koronavirüsten 8 ferdini kaybeden ailenin şanssızlığı son bulmuyor! Milyonlarca liralık hastane faturası kesildi

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Son Dakika Dünya Koronavirüsten 8 ferdini kaybeden ailenin şanssızlığı son bulmuyor! Milyonlarca liralık hastane faturası kesildi - Son Dakika Dünya

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