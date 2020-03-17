Koronavirüse karşı bu 8 önleme dikkat - Son Dakika

Prof. Dr. M. Emin Akkoyunlu, koronavirüse karşı alınabilecek bireysel önlemleri açıkladı. Prof Dr. Akkoyunlu, "Mümkünse topluma çıkmayın. Parayla teması azaltın. Her ortamda maske takın. Öksürük hapşırık durumlarında tek kullanımlık peçete kullanın. Kişisel sağlık durumunuzu güçlendirin. Bu dönemde özellikle ağır diyet yapmayın. Aşırı yemek yemeyin. Uykusuz kalmayın, düzenli uyuyun."

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göğüs Hastalıkları Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, koronavirüsten (Kovid-19) korunma yöntemlerini açıkladı. Prof. Dr. Akkoyunlu, Türkiye'de de baş gösteren koronavirüse karşı bazı şeylerden vazgeçmemiz gerektiğine dikkati çekerek, "Toplu alanlarda çok fazla bulunmamalı, mümkünse kalabalık etkinliklere katılmamalıyız. Çünkü biliyoruz ki bu hastalık için en önemli şeylerden biri enfekte olan insanlarla ortalama 2 metre mesafeyi korumak. Ayrıca mümkünse toplu taşımayı kullanmamak gerekiyor. Toplu taşımada eller yoluyla virüs yayılımı artabilir. Eğer topluluğa çıkmak mecburiyetindeysek, o zaman maske kullanmak gerekiyor. Rutin zamanda maske kullanımını önermiyoruz, fakat bireysel hijyeni sağlayabilmemiz için toplu taşımayı kullanmak zorunluluğu olması halinde kesinlikle maske kullanılmalı." dedi.

ASIL TEHLİKE CEBİMİZDE

Koronavirüsle ilgili asıl büyük tehlikeyi cebimizde taşıdığımıza işaret eden Prof. Dr. Akkoyunlu, şöyle devam etti: "Dünya genelinde dolaşımı en hızlı olan ve birçok elden geçen 'para' koronavirüsün yayılımını da hızlandırabilir. Olabildiğince parayla teması kesmek gerekiyor. ve bu sık dokunulan yerlerle temas ettikten sonra ellerimizi su ve sabunla yıkamak gerekiyor. Gün içerisinde alınabilecek en kolay ve hızlı önlem su ve sabunla elleri yıkamaktır. Eğer ellerimizi yıkayamıyorsak, dezenfektanlarla temizlemek ya da yüzde 80'den fazla alkol içerikli herhangi bir maddeyle ki bu kolonya olabilir, bununla ellerimizi dezenfekte etmek gerekiyor. Bu arada ellerin ağız ve yüze değdirilmemesi de son derece önemli. Dört bir yanımızın virüslerle sarıldığı dönemde toplumsal davranış değişikliğine de gidilmeli. Tokalaşmak, öpüşmek, sarılmak gibi mesafeyi yakınlaştıran veya bedensel teması sağlayan durumlardan uzak durmak gerekiyor."

DÜZENLİ UYUYUN, DENGELİ BESLENİN

Prof. Dr. Akkoyunlu, bireysel alınabilecek önlemleri şu şekilde sıraladı: "Mümkünse topluma çıkmasınlar. Her ortamda maske taksınlar. Parayla teması olabildiğince azaltın. Öksürük hapşırık durumlarında tek kullanımlık peçete kullanılmalı, ani durumlarda ise kesinlikle ele değil kol içerisine doğru öksürülmeli. Kişisel sağlık durumunu güçlendirme hastalığa yakalanma oranını azaltmıyor ama ölüm oranını azaltıyor. Bu dönemde özellikle ağır diyet yapmamak gerekiyor. Çok aşırı yememek gerekiyor. Mümkün mertebe sağlıklı ve dengeli beslenilmeli. Uykusuz kalmamak, düzenli uyumak son derece önemli. Propolis, zencefil, zerdeçal, çörek otu tohumlarının kullanımı öneriliyor, fakat bunlar koronavirüse karşı ispatlanmış şeyler değil. Şu açıdan öneriyoruz, genel sağlık durumunuzu toparlar, direncinizi arttırır fakat bunun Kovid-19 üzerinde ispatlanmış bir etkisi şimdilik yok."

(İHA)