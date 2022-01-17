Koronavirüse yakalanmayan kişiler için kullanılan ''Covirgin'' kelimesinin sözlüğe girdiği iddiası - Son Dakika

Dünya pandemiyle mücadelede iki yılı geride bırakırken, bu süreçte birçok yeni kelime günlük hayatımıza dahil oldu. Bunlardan biri de son olarak ''Covirgin' kelimesi oldu.

KOVİD'E YAKALANMAYANLAR İÇİN KULLANILIYOR

Uluslararası bir bilim dergisine göre pandemi başlangıcından bugüne dek Kovid'e yakalanmamayı başaranlar ''Covirgin'' olarak adlandırıldı. Yani siz de pandeminin başından bu yana hiç koronavirüs olmadıysanız ''Covirginsiniz'' demektir.

SÖZLÜĞE DE GİRDİĞİ İDDİASI

Son dönemlerde gündemden düşmeyen kelimeye sosyal medyada da sıkça rastlanmaya başlandı. Bazı kullanıcılar kelimenin Türkçe Sözlük'te de yer aldığını iddia etti. Ancak iddialar gerçeği yansıtmıyor, Türk Dil Kurumu'nun resmi sitesinde aratıldığında da bu kelimeye ulaşılmıyor.

İşte o paylaşımlardan bazıları;