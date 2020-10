Koronavirüsü, ikizlerinin desteği ile yendi - Son Dakika

ANKARA'da kamuda bilişim uzmanı Alper Çatalsakal (40) hastanede koronavirüs tedavisi görürken, her gün binanın yanındaki üst geçide çıkarak kendisine el sallayan ikizleri 10 yaşındaki Ali Kuzey ve Hamdi Yiğit'in desteği ile hastalığı yendi. Baba Çatalsakal, "Onların desteğini orada görünce toparlanma sürecimin biraz daha hızlandığını düşünüyorum" dedi.

Alper Çatalsakal, geçen 3 Eylül akşamı yüksek ateş, ishal ve eklem ağrıları şikayetiyle eşi Derya Çatalsakal'ın (42) hemşire olduğu Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid-19 Merkezi'ne başvurdu. Burada testlerinin pozitif çıkması üzerine ilaç tedavisi başlanan Alper Çatalsakal, evde kendisini odasında karantinaya aldı. Fakat durumu ağırlaşması üzerine ertesi gün tekrar hastaneye başvuran Alper Çatalsakal, tedaviye alındı. İkizler Ali Kuzey ve Hamdi Yiğit, tedavi sürecinde her gün hastanenin yanında babalarının yattığı odayı gören üst geçide çıkıp, ona el sallayarak destek oldu. Alper Çatalsakal, eşi ve çocuklarının verdiği moral ve destekle hastalığı yenerek, taburcu oldu.

'ONLARIN DESTEĞİ İLE TOPARLANMAM HIZLI OLDU'Alper Çatalsakal, ilk günlerin psikolojik açıdan çok zor geçtiğini ifade ederek, "Bu konuda eşim ve çocuklarım destek verdi bana. Hastaneyi konum itibarıyla gören bir köprüye eşim çocuklarımızı çıkardı. Uzaktan bana el salladılar. Ben de onlara el salladım, sanki bir yolculuğa çıkarmış gibi. Çok farklı hissetim orada. Görünce ben de duygulandım orada. O an insanın aklına her şey geliyor. Onların desteğini orada görünce toparlanma sürecimin biraz daha hızlandığını düşünüyorum. Ayrıca görüntülü görüşüyorduk; ama orada benimle çok göz teması kurmuyorlardı. Köprüden bana el salladıklarını görünce onların da sonradaki telefon görüşmelerimizde rahatladıklarını hissettim ben. Bu çok zor bir şey gerçekten" dedi.'CANLI GÖRMEK HEPİMİZE İYİ GELDİ'Hemşire Derya Çatalsakal ise eşine hep destek olduğunu anlatarak, "Yasak olmasına rağmen tulumumu giyip, koruyucu ekipmanlarımı giyip, sanki orada çalışıyormuş gibi eşimin yanına gidip ona moral vermeye çalıştım. Kötü bir süreçti. Çocuklarıma iyi görünmeye çalıştım. Çocuklarım babalarını göremediği için psikolojileri bozulmuştu. Ben de hastanenin çevresinin her yerini gezdim; ama onun bulunduğu kat öndeki bir binadan dolayı görünmüyordu. Karşımızda Zübeyde Hanım Doğum Evi var. Onun önünde de üst geçit var. Oraya çıkıp babamıza el sallıyorduk. Hemen hemen her gün çocuklarımla oraya gidip uzaktan da olsa onu görmeye çalıştık. Bu onlar için hem iyi hem güzel bir anı oldu. Uzaktan da olsa canlı canlı görmek hepimize iyi geldi" dedi.İkizler Ali Kuzey ve Hamdi Yiğit de babalarını pencerede canlı görünce rahatladıklarını belirtti.