Koronavirüsü, ikizlerinin desteği ile yendi - Son Dakika

ANKARA'da kamuda bilişim uzmanı Alper Çatalsakal (40) hastanede koronavirüs tedavisi görürken, her gün binanın yanındaki üst geçide çıkarak kendisine el sallayan ikizleri 10 yaşındaki Ali Kuzey ve Hamdi Yiğit'in desteği ile hastalığı yendi. Baba Çatalsakal, "Onların desteğini orada görünce toparlanma sürecimin biraz daha hızlandığını düşünüyorum" dedi.

Alper Çatalsakal, geçen 3 Eylül akşamı yüksek ateş, ishal ve eklem ağrıları şikayetiyle eşi Derya Çatalsakal'ın (42) hemşire olduğu Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid-19 Merkezi'ne başvurdu. Burada testlerinin pozitif çıkması üzerine ilaç tedavisi başlanan Alper Çatalsakal, evde kendisini odasında karantinaya aldı. Fakat durumu ağırlaşması üzerine ertesi gün tekrar hastaneye başvuran Alper Çatalsakal, tedaviye alındı. İkizler Ali Kuzey ve Hamdi Yiğit, tedavi sürecinde her gün hastanenin yanında babalarının yattığı odayı gören üst geçide çıkıp, ona el sallayarak destek oldu. Alper Çatalsakal, eşi ve çocuklarının verdiği moral ve destekle hastalığı yenerek, taburcu oldu.