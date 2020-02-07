Koronavirüsü ilk tespit eden ve uyarıda bulunan Çinli doktorun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Koronavirüsü ilk tespit eden ve uyarıda bulunan Çinli doktorun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika Dünya

Koronavirüsü ilk tespit eden ve uyarıda bulunan Çinli doktorun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

7 saat önce

Koronavirüs tehlikesini ilk tespit eden ve uyarıda bulunması sonrası Vuhan'daki polisler tarafından ifadesi alınan Çinli doktor Li Vınliyan'ın (Wenliang) ölümü sebebiyle soruşturma başlatıldı. 34 yaşındaki doktor 30 Aralık'ta koronavirüs tehlikesini tespit yakın çevresine uyarıda bulunmuştu

Koronavirüsü ilk tespit eden ve uyarıda bulunan Çinli doktorun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı, System.String[]

Koronavirüs tehlikesini ilk tespit eden ve uyarıda bulunması sonrası Vuhan'daki polisler tarafından ifadesi alınan Çinli doktor Li Vınliyan'ın (Wenliang) ölümü sebebiyle soruşturma başlatıldı.


34 yaşındaki doktor Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in resmi açıklamasından 3 hafta önce koronavirüs tehlikesini haber vermiş, ancak tedavi etmeye çalıştığı bir hastadan bulaşan virüs sebebiyle cuma günü hayatını kaybetmişti.

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Koronavirüs, Şi Cinping, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 10:41 
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