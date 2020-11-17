Koronavirüsü yenen belediye başkanına çiçekli karşılama - Son Dakika

Koronavirüsü yenen belediye başkanına çiçekli karşılama
17.11.2020 13:42
KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Fatih Güven, koronavirüs tedavisinin ardından sağlığına kavuştuktan sonra geldiği belediye binasında personel tarafından çiçekle karşılandı.
KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Fatih Güven, koronavirüs tedavisinin ardından sağlığına kavuştuktan sonra geldiği belediye binasında personel tarafından çiçekle karşılandı.
Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven'in 7 Kasım Cumartesi günü yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıktı. Sağlık durumu iyi olması nedeniyle doktorların evinde tedavisine başladığı Güven, koronavirüsü yendi. Tekrar eski sağlığına kavuşan Mehmet Fatih Güven, bugün Afşin Belediyesi'nde görevine başladı. Güven, belediyenin bahçesinde Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Ali Gedik ve personeli tarafından çiçekle karşılandı. Makamına geçen Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, karşılamadan dolayı personele teşekkür etti.
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