Koronavirüsün etkisi devam ediyor! Toplumun bir kısmı hala tedirgin - Son Dakika

Ipsos araştırma şirketi tarafından gerçekleştirilen ve 18 yaş üstü İBBS 1 düzeyinde Türkiye temsili 800 bireyin katıldığı Koronavirüs Salgını ve Toplum Araştırması 82. dönem verileri toplumdaki birçok kişinin virüs kapma endişesi içinde olduğunu ortaya koydu.

10 KİŞİDEN 6'SI KALABALIĞA ÇIKAMIYOR

Türkiye'de Covid 19 vakasının ilk tespiti üzerinden 20 aya yakın süre geçmiş olmasına karşın toplumun sosyal faaliyetlere yönelik yüksek risk algısı sürüyor. Her 10 kişiden 6'sı kalabalık ortamlarda bulunmada güçlük çekiyor. Sinema, kafe, restoran, misafir ağırlamak ya da misafirliğe gitmek gibi faaliyetleri çok riskli bulanların da oranı yüzde 50'ye yakın.

DIŞARI ÇIKANLARIN ORANLARI YÜZDE 60 SEVİYELERİNDE

BirGün gazetesinin haberine göre, yapılan çalışmanın verilerine göre, her 10 kişiden 9'u son bir hafta içinde evden dışarı çıktığını ifade ediyor. Ancak; evden çıkma nedenleri ise, her 10 kişiden 4'ünün sadece zorunlu ihtiyaçlar/sebeplerden dolayı dışarı çıktığı görülüyor. Keyfi, sosyal aktiviteler için dışarıya çıkanların oranı hâlâ yüzde 60 seviyesinde. Aşılı olmalarına rağmen vaka sayılarının 25 bin civarında can kayıplarının ise günlük 200'ü aştığı bir ortamda endişe de büyüyor.

SOSYAL HAYATA KARIŞMA KONUSUNDA TEDİRGİNLİK DEVAM EDİYOR

Katılımcıların yüzde 15'i tamamen, yüzde 37'si de eskisi kadar yoğun olmasa da salgın öncesindeki sosyal hayatlarına dönebildiklerini ifade ederken, toplumun diğer yarısı sosyal hayatlarını yaşama konusunda hâlâ tedirginlik yaşıyor. Her 10 kişiden 3'ü salgın öncesindeki sosyal hayatlarına dönmek istemesine rağmen tedirgin olduğunu, her 10 kişiden 2'si de eski hayatlarına bir daha dönemeyeceklerini düşünüyor.