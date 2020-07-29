Koronavirüsün yaz ve kış belirtileri arasında fark yok - Son Dakika

Koronavirüsün yaz ve kış belirtileri arasında fark yok

İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Sait Buğdacı, tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden koronavirüsün yaz ve kış belirtileri arasında belirgin bir farklılık söz konusu olmadığını söyledi.

İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Sait Buğdacı, tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden koronavirüsün yaz ve kış belirtileri arasında belirgin bir farklılık söz konusu olmadığını söyledi.

Yakalandığı koronavirüste kendisini karantinaya alarak tedavi eden Prof. Dr. Buğdacı, insanlığın virüslerle ilk kez karşılaşmadığını ve bu konuda oldukça deneyimli olduğunu belirtti.

Geçmiş salgınlarının hiçbirinin sonsuza kadar devam etmediğini ifade eden Buğdacı, bunlardan en bileninin İspanyol gribi olduğunu hatırlattı.

"Vakalar artsa da ölüm oranları azalıyor"

Yaz döneminde virüsün gücünde azalma olduğunu anlatan Prof. Dr. Buğdacı, şunları söyledi:

"Yeni tip koronavirüste yaz döneminde diğer SARS ve MERS'te olduğu gibi azalma olacağını bildirmiştik, gerçekten azalıyor. Ülkemizde de azalıyor. Çok yaygın görülen Amerika'da sayı 60 binleri günlük bulsa bile ölüm oranlarının belirgin olarak azaldığını görüyoruz. Yani mevsimsel etki sonucu virüsün gücünde azalma var gerçekten. Aynı kıtada komşu iki ülke olmasına rağmen ABD'de rekor sayılar varken, Kanada'da oldukça düşük sayılar olması mevsimsel etkinin varlığını gösterir. Ancak ABD'deki toplumsal etki, mevsimsel etkiden daha baskın olmuştur. Mevsimsel etkinin de rüzgarıyla sonbahara olabilecek en dip sayılarla girmeliyiz."

"Virüs artık daha bulaşıcı özelliklere sahip"

Yapı olarak değişen virüsün artık daha bulaşıcı özelliklere sahip olduğuna dikkati çeken Buğdacı, "Bir realite var, Çinden çıkan ilk virüs yapı olarak değişti artık. Virüs kladları dediğimiz virüsün torunları gibi G varyantı dünyada hakim olmaya başladı. G varyantı daha fazla yapışkan kolları olan virüs. Ülkemizde de en fazla görülen virüs de bu. Daha fazla bulaşma özelliğine sahip." dedi.

Yaz dönemindeki azalmanın aldatıcı olmaması gerektiğini belirten Buğdacı, ikinci dalga olmaması ve vakalarda dip noktanın yakalanması için herkesin elinden geleni mutlaka yapması gerektiğini kaydetti.

Prof. Dr. Buğdacı, Tayland'ın virüste ikinci dalgayı yaşadığını anımsatarak, bu ülkedeki ikinci dalgaya yurt dışına giden yerli turistlerin neden olduğunu ifade etti.

Yaz ve kış belirtileri arasında belirgin bir farklılık söz konusu değil"

Prof. Dr. Mehmet Sait Buğdacı, Kovid-19'un yaz ve kış belirtileri arasında belirgin bir fark olmadığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Belirtilerde belirgin bir farklılık söz konusu değil. Yine ateş ön planda. Ülkemizde ateş daha erken ortaya çıkıyor. İshal ateşten sonra ortaya çıkan bir belirti ama son zamanlarda bazı hastalarda başlangıç başvuru nedeni olmak suretiyle ilk planda ortaya çıkmaya başladı. Ana belirtilerde bir değişiklik yok. Yine koku alma duygusunda kayıplar, hastalarda şişlikler meydana gelebiliyor. Hastalarda kusma ön planda olan bir bulgu değil. İshal ve kusma birlikteliğinde başka nedenleri de masaya yatırmak lazım. İlk planda koronayı düşünmek doğru bir yaklaşım olmasa gerek, özellikle yaz dönemlerinde. İshalin ana bulgu olmadığının da altını çizmek lazım. Genel olarak halsizlik, yorgunluk, kas güçsüzlüğü, bel ağrıları, bazı hastalarda bayılmalar, gözde bulanıklıklar merkezi sinir sistemi gibi belirtiler olabilir."

Temizlik, maske ve sosyal mesafenin önemine de vurgu yapan Buğdacı, okulların sonbaharda açılmasıyla birlikte koronavirüste ikinci dalganın yaşanmaması için bu tedbirlere azami şekilde uyulması gerektiğini dile getirdi.

Koronavirüsü atlatanlar yeniden yakalanabilir

Koronavirüsü atlatanların hastalığa tekrar yakalanabileceği tartışmalarına da değinen Buğdacı, şunları kaydetti:

"Bir daha yakalanır mıyız? Aslında evet, yakalanabiliriz. Aşılanmış kişiler de yeniden yakalanabilir. Bu yakanlanma dönemini daha hafif atlatacaklarını söyleyebiliriz. Ancak bu antikorlar hiç koruyucu olmayabilir mi? Önemli bir tartışma konusu. Buna benzer bir senaryoyu hepatit virüsünde yaşadık. Hepatit virüsünde antikorların olmadığı hastalar karşımıza çıkmıştı. ve hasta yeniden tekrar virüsle karşılaştığında antikorların yeniden ortaya çıktığını gördük. Bu anlamda antikorların yokluğu demek etkisizliği anlamına gelmiyor. Antikorlar düşse de hafıza hücreler ömür boyu faaldir çünkü."

"Aşı çıkarsa başarılı olma ihtimali çok yüksek"

Virüsle mücadelede aşının önemine değinen Buğdacı, şöyle devam etti:

"Aşı olmasaydı çiçek hastalığı dünyada yok edilemezdi. Elbette bir takım riskler var. Her ilacın bir takım yan etkileri var ve bunlar kabul edilebilir yan etkilerdir. Bunlar aşı için de geçerli. Kar-zarar dengesinde yararının çok fazla olduğu ortada. Alüminyumdan kaynaklı demans riski yok denecek kadar az. Bu kaygının yanlış olduğunu düşünüyorum. Aşıyla dünyada bir çok hastalığı önledik. Çocuk ölüm oranları düştü. Aşı konusunun medyada sürekli işlenmesi duyarsızlığa neden oluyor. Hatta hiç aşı çıkmayacak algısına neden oluyor. Aşı her virüste başarılı da olamıyor. Mesala HIV, Hepatit C gibi. Virüsün genetik yapısının çok değişmediğinin altını çizeyim. Diğer influenza virüsleri gibi değil. Ancak eğer aşı çıkarsa başarılı olma ihtimali çok yüksek."

Koronavirüsün yaz ve kış belirtileri arasında fark yok

Mehmet Sait, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 12:07

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Koronavirüsün yaz ve kış belirtileri arasında fark yok - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Süper Lig'de bu sezon küme düşme kaldırıldı Sağlık Bakanı Koca: Aşının geliştirilmesi önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde mümkün olabilir Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Ayasofya sevincini yaşarken disipline olmalıydık Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, test kitleriyle ilgili olay olan iddialara yanıt verdi Dubai tasarımcıları, moda maskelerini "olmazsa olmaz" aksesuar haline getiriyor Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı tedbirlerini 3 gruba ayırarak sıraladı Son Dakika: Euro 8,24 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü Pınar Gültekin'i vahşice katleden Cemal Avcı'nın eşi boşanma davası açtı On binlerce Rus, Türkiye'ye gelmek için tatil rezervasyonu yaptırdı Rusya'da seyir halindeki otomobil yolda bir anda oluşan çukura düştü Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı Pazarda tüm dikkatler onun üzerinde! 1,5 tonluk tosun 45 bin TL'ye alıcısını bekliyor Eski eşi ünlü Rus atleti bavula koyup ormana götürdü, çiçek verip serbest bıraktı! Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi 16 yaşındaki genç, elindeki tabancanın kazara ateş alması sonucu 15 yaşındaki arkadaşını vurdu
Boateng'in eşi Melissa Satta'nın kırmızı bikinili pozuna takipçileri övgüler yağdırdı Boateng'in eşi Melissa Satta'nın kırmızı bikinili pozuna takipçileri övgüler yağdırdı         
15:08
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı         
15:02
Kurbanlık yüklü kamyon şarampole devrildi: 3 kişi yaralandı, çok sayıda hayvan telef oldu Kurbanlık yüklü kamyon şarampole devrildi: 3 kişi yaralandı, çok sayıda hayvan telef oldu         
14:55
Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı         
14:47
İzmir'deki park kavgasında şiddete maruz kalan talihsiz kadın ölümden döndü İzmir'deki park kavgasında şiddete maruz kalan talihsiz kadın ölümden döndü         
14:31
Kurban Bayramı öncesi korkutan açıklama! Gaziantep'te 18 bin kişi karantinada Kurban Bayramı öncesi korkutan açıklama! Gaziantep'te 18 bin kişi karantinada         
14:19
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı         
14:18
Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyasporlu Junior Fernandes ile prensipte anlaştı Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyasporlu Junior Fernandes ile prensipte anlaştı         
13:58
Inter Miami, Radamel Falcao ile görüştü ve resmi bir teklif yaptı Inter Miami, Radamel Falcao ile görüştü ve resmi bir teklif yaptı         
13:56
Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı         
13:54
Terör örgütü YPG/PKK bir genci daha işkenceyle öldürdü Terör örgütü YPG/PKK bir genci daha işkenceyle öldürdü         
13:43
Batuhan Karadeniz, Tuzlaspor'da gösterdiği performansla TFF 2. Lig şampiyonluğunda kilit rol oynadı Batuhan Karadeniz, Tuzlaspor'da gösterdiği performansla TFF 2. Lig şampiyonluğunda kilit rol oynadı         
13:37
İzmit Belediyesi'nin 80 gün önce fide diktiği bahçeden 1,5 ton mahsul toplanacak İzmit Belediyesi'nin 80 gün önce fide diktiği bahçeden 1,5 ton mahsul toplanacak         
13:26
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı         
13:21
Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti         
12:13
Filip Novak'ın Fenerbahçe ile 3 yıllığına anlaştığı iddia edildi Filip Novak'ın Fenerbahçe ile 3 yıllığına anlaştığı iddia edildi         
11:47
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı         
11:21
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı         
11:19
Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi         
11:01
"Bırak dağınık kalsın" diyen Merve Boluğur, yatak pozunu paylaştı         
10:32
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu         
10:17
Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi         
10:09
500 TL'lik trafik cezasını ödemeyen akrabasını bıçaklayarak öldürdü 500 TL'lik trafik cezasını ödemeyen akrabasını bıçaklayarak öldürdü         
09:42
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait         
09:22
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu         
09:17
Lüks giyim tarzıyla tanınan Berkay'ın taktığı kolyenin fiyatı dudak uçuklattı Lüks giyim tarzıyla tanınan Berkay'ın taktığı kolyenin fiyatı dudak uçuklattı         
08:03
Eşinin eski erkek arkadaşını pompalı tüfekle vurdu Eşinin eski erkek arkadaşını pompalı tüfekle vurdu         
01:17
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı 55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı         
23:18
Başörtülü genç kızlara saldırı davasında karar bozuldu, sanık yeniden hakim karşısına çıkacak Başörtülü genç kızlara saldırı davasında karar bozuldu, sanık yeniden hakim karşısına çıkacak         
21:37
İhanetin fotoğrafı! Eski futbolcu Evra, Hollandalı model Margaux Alexandra ile öpüşürken yakalandı İhanetin fotoğrafı! Eski futbolcu Evra, Hollandalı model Margaux Alexandra ile öpüşürken yakalandı         
21:11
Devlet Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı Devlet Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı         
18:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2020 18:42:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüsün yaz ve kış belirtileri arasında fark yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei