Koronaya yakalanan ve maskesini çıkaran Bolsonaro'ya gazeteciler dava açacak - Son Dakika

Koronaya yakalanan ve maskesini çıkaran Bolsonaro'ya gazeteciler dava açacak

Brezilya Gazeteciler Birliği, yeni tip korona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladığı sırada iyi olduğunu göstermek için gazetecilerin önünde maskesini çıkaran Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya dava açılacağını duyurdu.

Brezilya Gazeteciler Birliği, yeni tip korona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladığı sırada iyi olduğunu göstermek için gazetecilerin önünde maskesini çıkaran Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya dava açılacağını duyurdu.

Mesut Özil'in Türkiye ya da ABD'ye transfer olacağı iddia edildi
Cinsel tacizle suçlanan Seul Belediye Başkanı vasiyet mesajı bırakıp ortadan kayboldu
Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor


Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, geçtiğimiz Salı günü canlı yayında yeni tip korona virüs (Covid-19) testinin pozitif sonuç verdiğini açıklamıştı. Devlet Başkanı Bolsonaro, iyi olduğunu göstermek için gazetecilerin önünde maskesini çıkarmıştı. Bolsonaro'nun korona virüs taşımasına rağmen maskesini çıkarmasına Brezilya Gazeteciler Birliği tepki gösterdi. Birlik, gazetecilerin hayatını tehlikeye attığı ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı gerekçesiyle Bolsonaro'ya dava açılacağını bildirdi. Birlik Başkanı Paulo Jeronimo de Souza, "Ülke sorumsuzluğun ötesinde ve halk sağlığına karşı açık suç oluşturan bu davranışlarına seyirci kalamaz" ifadelerini kullandı.


Bolsonaro'nun basın açıklamasının ardından CNN Brasil muhabiri Leandro Magalhaes'e test yapıldığı ve evden çalışmaya devam ettiği belirtildi.


Kongre üyesi Marcelo Freixo da Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Başkan, korona virüs olduğunu duyurduğu röportaj sırasında maskesini çıkararak Ceza Kanunu'nun 131. ve 132. maddelerini ihlal etti" dedi. Freixo, Bolsonaro'nun söz konusu yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle savcılığa başvurduğunu bildirdi.


Korona virüsü "basit bir grip" olarak nitelendiren Bolsonaro'nun testinin pozitif çıkmasının ardından kendisiyle temasta bulunanlara da test yapıldı. Hükümet Sekreteri Luiz Eduardo Ramos, Bölgesel Kalkınma Bakanı Rogerio Marinho ve Genelkurmay Başkanı Braga Netto'nun testinin negatif çıktığı aktarıldı. Dışişleri Bakanı Ernesto Araujo, Savunma Bakanı Fernando Azevedo ve Hükümet Genel Sekreteri Jorge Oliveira'nın ise test sonuçları bekleniyor. - BRASILIA

Koronavirüs, Brezilya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 10:19 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Koronaya yakalanan ve maskesini çıkaran Bolsonaro'ya gazeteciler dava açacak - Son Dakika

Son Dakika

14:29 Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti 14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 13:42 Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan sosyal medya açıklaması: Düzenleme için uzlaşıldı 13:01 Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı 11:52 Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı 11:22 Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı 11:05 ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü 10:41 Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira 10:30 Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi 10:25 Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada 09:26 Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 08:20 Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi 07:54 Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak 03:28 Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu 21:49 Gaziantep'te koronavirüs vakalarındaki artış tehlikeli boyuta ulaştı
Cinsel tacizle suçlanan Seul Belediye Başkanı vasiyet mesajı bırakıp ortadan kayboldu
16:19
Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor
16:14
Bakırköy Belediyesi, havai fişek kullanımını yasakladı
16:05
İstanbul'da 40 emniyet müdürünün yeri değişti
15:43
Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın transferi gündeme geldi
15:03
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
15:03
Son Dakika: Üreticilere yapılacak 651 milyon liralık destek ödemesi yarın akşam hesaplara yatırılacak
15:02
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
14:59
Dedesini balkondan düşerken gören torunu gözyaşlarına boğuldu
14:45
4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı
14:33
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2020 16:47:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronaya yakalanan ve maskesini çıkaran Bolsonaro'ya gazeteciler dava açacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]