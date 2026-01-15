Koruma Toplantıları Yapıldı - Son Dakika
Koruma Toplantıları Yapıldı

15.01.2026 16:11
Söke'de çocuk koruma ve kadına şiddetle mücadele için koordinasyon toplantıları düzenlendi.

Aydın'ın Söke ilçesinde çocukların korunması ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla Çocuk Koordinasyon Kurulu Toplantısı ile Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısı eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Söke Kaymakamı Ali Akça'nın başkanlığında, Söke Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya; ilgili kurum temsilcileri, daire müdürleri ve kurul üyeleri katılım sağladı.

Toplantıda 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında yürütülen koruyucu ve önleyici tedbirler ele alındı. Kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, sahada karşılaşılan sorunlar, vaka değerlendirmeleri ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Kaymakam Ali Akça, çocukların üstün yararının korunması ve kadına yönelik şiddetle mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini vurgulayarak, tüm kurumların iş birliği içinde çalışmasının önemine dikkat çekti. Toplantı, karşılıklı görüş alışverişinin ardından alınan kararlarla sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

