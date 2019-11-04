Son Dakika Haberleri: KOSGEB'den girişimcilere yeni kredi programı
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KOSGEB'den girişimcilere yeni kredi programı

6 saat önce

Fatsa Genç İş Adamları Derneği Başkanı Mehmet Serkan Erdik, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB), girişimcilere yönelik yeni bir kredi programı başlatacağını belirtti.

KOSGEB'den girişimcilere yeni kredi programı, System.String[]

Fatsa Genç İş Adamları Derneği Başkanı Mehmet Serkan Erdik, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB), girişimcilere yönelik yeni bir kredi programı başlatacağını belirtti.


Fatsa Genç İş Adamları Derneği Başkanı Mehmet Serkan Erdik, KOSGEB'in geleneksel girişimcilere yönelik 'KOBİ Finansman Destek Programı'nı başlattığını belirterek, bu kapsamda girişimcilere 50 bin liraya kadar kredi imkanı sunulduğunu aktardı. Erdik, "KOBİ'lerin finansmana daha kolay erişebilmesi amacıyla hazırlanan yeni desteği, KOSGEB'in Girişimcilik Destek Programı'ndan yararlanan veya faydalanmayı planlayan girişimcilerimize, 50 bin liraya kadar yeni bir kredi programı başlıyor. İlk defa uygulanacak bu mekanizmayla, 50 bin liraya kadar alınan kredinin 10 puanlık finansman maliyetini KOSGEB karşılayacak. Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya şehit yakını olması durumunda ise 50 bin liralık limit, 70 bin liraya çıkacak" dedi.


"Kredinin teminatını ise kredi garanti fonu verecek" diyen Erdik, "Girişimcilerimiz sadece anapara ve çok cüzi miktarda bir faiz ödemesi yapacak. Biz bu programla, girişimciler için önemli olan işletme sermayesine ek bir katkı sağlaması hedeflendi. KOBİ Finansman Destek Programı ile geleneksel girişimcilerin finansmana daha kolay erişebilmesi ve kullanılan devlet imkanları ile daha fazla katma değer ortaya koyması amacıyla kurgulandı. Yeni programa göre işletmeler, 10 bankadan kredi kullanacak. Bu kredinin yıllık faiz veya kar payı tutarlarının önemli bir bölümü KOSGEB tarafından karşılanacak. Program kapsamında KOBİ'ler İşletme Kredisi veya Makine Teçhizat Kredisi kullanacak. Bu krediler sürekli açık olacak. KOBİ'ler, istedikleri zaman limitleri dahilinde bu destekten yararlanabilecek. Limitler 3 yıl süreyle geçerli olacak, işletme üç yıl içerisinde üst limiti aşmadan desteği istediği zaman kullanabilecek" ifadelerine yer verdi. - ORDU

Mehmet Serkan, Fatsa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:12 Kaynak: İHA
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