Son Dakika Haberleri: Kosgeb Girişimcilik Sertifikaları Verildi

Kosgeb Girişimcilik Sertifikaları Verildi

1 saat önce

Diyarbakır'ın Çermik Kaymakamlığı ile KOSGEB ortaklığında düzenlenen girişimcilik kursunu başarıyla tamamlayan 90 kursiyere sertifikaları dağıtıldı.

Kosgeb Girişimcilik Sertifikaları Verildi, System.String[]
Diyarbakır'ın Çermik Kaymakamlığı ile KOSGEB ortaklığında düzenlenen girişimcilik kursunu başarıyla tamamlayan 90 kursiyere sertifikaları dağıtıldı.

Çermik Kaymakamlığı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ortaklığında düzenlenen 'Uygulamalı Girişimcilik Kursu' tamamlandı. Kurs bitiminde belge almaya hak kazanan 90 kursiyer için Kaymakamlık Konferans Salonu'nda sertifika töreni düzenlendi. Sertifika dağıtım törenine İlçe Kaymakamı Nazlı Demir'in yanı sıra, Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bozdoğan, İlçe SYDV Müdürü Ebubekir Tekdemir, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ali Topkaya ve kursiyerler katıldı. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 07:10 Kaynak: İHA

Diyarbakır, Çermik, Güncel
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