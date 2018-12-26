Son Dakika Haberleri: Kosgeb'in Yürüttüğü Destek Programı

Kosgeb'in Yürüttüğü Destek Programı

1 saat önce

KOSGEB Tekirdağ Müdürü Esin Sayın, Malkara Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ümran Bilin ve TSO Meclis Başkanı Nurdan Altay Güngör'ü ziyaret ederek, devam eden destek programlarıyla ilgili bilgi verdi.

Kosgeb'in Yürüttüğü Destek Programı, System.String[]
KOSGEB Tekirdağ
Müdürü Esin Sayın, Malkara Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ümran
Bilin ve TSO Meclis Başkanı Nurdan Altay Güngör'ü ziyaret ederek, devam eden destek programlarıyla ilgili bilgi verdi.

Sayın, oda üyelerine KOSGEB'in
yürüttüğü Stratejik Ürün Destek Programı ile Kobi
Teknoyatırım-Kobi Teknolojik Ürün Destek Programları'nın detaylarını anlattı.

Stratejik Ürün Destek Programına başvurular 01 Ocak tarihinden 31 Mart'a kadar yapılabileceğini ifade eden Sayın, şunları kaydetti:

"Küçük ve orta ölçekli işletmelerin, teknolojik
üretim yeteneklerini geliştirerek ithalatı yüksek olan stratejik ürünlerin
yerlileştirilmesi, kalkınma programları, hükümet programları ve yıllık
programlar çerçevesinde belirlenen yerli ve milli ürünlerin üretilmesi ve
üretimde daha yüksek oranda yerli girdi kullanımı ile cari açığın azaltılmasına
katkıda bulunacak yatırımların desteklenmesidir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:31 Kaynak: AA

Malkara, Esin Sayın, Tekirdağ, Ekonomi
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