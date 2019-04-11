Son Dakika Haberleri: Köşk Belediye Başkanı Güler, Rektör Bircan'ı Ziyaret Etti

Köşk Belediye Başkanı Güler, Rektör Bircan'ı Ziyaret Etti

6 dakika önce

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler ile AK Parti Köşk İlçe Başkanı Halil Mollaoğlu, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret etti.

Köşk Belediye Başkanı Güler, Rektör Bircan'ı Ziyaret Etti, System.String[]
Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler ile AK Parti Köşk İlçe Başkanı Halil Mollaoğlu, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, yeni görevi dolayısıyla Nuri Güler'i tebrik ederek gerçekleştirecekleri çalışmalarda kendisine başarılar diledi. Yeni dönemde yerel yönetimlerle iş birliği içinde olacaklarını ifade eden Rektör Aldemir, üniversite olarak hayata geçirilmesi planlanan projelere destek verebileceklerini belirtti.

Güler ve Mollaoğlu, ADÜ Köşk Meslek Yüksekokulunun Köşk için artı bir değer oluşturduğunu söyleyerek üniversite-yerel yönetim iş birliğini önemsediklerini belirtti. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:39 Kaynak: İHA
Selçuk, Nuri Güler, Rektör, Köşk, Güncel
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