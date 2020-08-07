KOSKİ Genel Müdürü Demir, Seydişehir'de incelemelerde bulundu - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürü Ahmet Demir, Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal'ı makamında ziyaret etti.

Tutal ve Demir, ilçede devam eden yatırımlarla ilgili istişarelerde bulundu. Tutal, daha sonra Demir ve beraberindeki heyetle Kızılca Göletinde incelemelerde bulundu.

Planlanan çalışmalarla ilgili yerinde incelemeler gerçekleştirdiklerini kaydeden Tural, "KOSKİ Genel Müdürümüz Ahmet Demir nezdinde başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay olmak üzere ilçemizde gerçekleştirilen çalışmalardan kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.

Demir ise, Seydişehir ve Kızılca Mahallesinde yaşanan sorunları yerinde görüp tespitini yaptıklarını belirterek, en kısa sürede sorunları gidereceklerini söyledi.