Kosova, ABD'nin Gazze için oluşturulan "Barış Kurulu"na davetini kabul etti

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, ABD Başkanı Donald Trump'ın kurulduğunu ilan ettiği, Gazze için oluşturulan "Barış Kurulu"na katılma davetini kabul ettiklerini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Osmani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Barış Kurulu"nun kurucu üyelerinden biri olarak ülkesini temsil etme yönünde ABD Başkanı Trump'tan şahsına yapılan davetten derin onur duyduğunu ifade etti.

Osmani, daha güvenli bir dünya için ABD ile omuz omuza durduklarını belirterek, "Gerçek liderlik yalnızca barıştan söz etmekle kalmaz, onu hayata geçirir. Trump'ın bu tarihi girişimle yaptığı da tam olarak budur." ifadesini kullandı.

ABD'nin Kosova'ya barışı getirmeye yardımcı olduğunu kaydeden Osmani, ABD'nin sağlam bir müttefiki olarak Kosova'nın bu barışı ileriye taşımaya katkı sunmaya hazır olduğunu vurguladı.

Osmani, "Tarih, barışı inşa etmek için cesur adımlar atanları hatırlar, biz de buna hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze için oluşturulan "Barış Kurulu"

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 17 Kasım 2025 tarih ve 2803 sayılı kararıyla, ABD Başkanı Donald Trump tarafından 29 Eylül 2025'te açıklanan Gazze İhtilafını Sona Erdirmek için Kapsamlı Planı desteklemeyi kararlaştırmıştı.

Bu kapsamda, başkanlığını Trump'ın yapacağı Barış Kurulu oluşturulurken, Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Gazze'nin yeniden imarı ve güvenliğinden sorumlu "Barış Kurulu"na kurucu üye olarak davet etmişti.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, yeni yapılandırmada "Barış Kurulu", "Barış Yönetim Kurulu" ve "Gazze Yönetim Kurulu" şeklinde 3 ana organ bulunuyor.

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 14 Ocak'ta 20 maddelik Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurmuştu.