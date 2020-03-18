Kosova'da olağanüstü hal ilan edilmesi bekleniyor - Son Dakika

Kosova Devlet Başkanı Hashim Thaçi, ülkede olağanüstü hal ilan edilmesi için hazırlanan teklifi meclise sundu.

Kosova Devlet Başkanı Hashim Thaçi, Güvenlik Konseyi oturumunun ardından basına yaptığı açıklamada, meclisten olağanüstü hal kararı alınmasını talep ettiğini söyledi. Ülkenin çok zor günlerden geçtiğini belirten Thaçi, görevi süresince böyle bir karar alacağını hiç düşünmediğini ancak kamu sağlığı için bu kararın alınması gerektiğini ifade etti. Thaçi, "Şu anda Kosova ve bölgede daha önce görülmeyen bir durum söz konusu. Kosova, tüm dünyayı tehdit eden bu virüse karşı izole şekilde kalamadı. Kosova'da da durum endişe verici. Anayasaya uymak ve meclise olağanüstü hal ilan edilmesi için bir kararname göndermek zorundayız. Olağanüstü hal, Kosova Güvenlik Gücü'nün Kosova genelinde seferber edilmesini de içeriyor" dedi.

Thaçi ayrıca, olağanüstü hal kararının neleri kapsadığı konusunda halkın bilgilendirileceğini sözlerine ekledi.

HÜKÜMET OLAĞANÜSTÜ HAL ÖNERİSİNE KARŞI

Kosova Başbakan Yardımcısı Haki Abazi ise, Başbakan Albin Kurti'nin korona virüs salgını nedeniyle olağanüstü hal ilan edilmesine ilişkin Devlet Başkanı Thaçi'nin önerisine karşı olduğunu açıkladı. Abazi, Thaçi'nin talebi üzerine toplanan Milli Güvenlik Konseyinin oturumun ardından düzenlediği basın toplantısında olağanüstü halin ilan edilmesinin radikal bir tedbir olduğunu söyledi. "Devlet başkanının olağanüstü hal ilan edilmesini önermesi Kosova hükümeti tarafından alınan yeterli önlemlere müdahale edebilecek gereksiz olan aşırı bir önlem olarak görülmüştür" diyen Abazi, Kosova'nın bölgedeki okulları kapatan ilk devlet olduğunu ve virüsün yayılmasını durdurmak için gerekli önlemleri aldığını hatırlattı.

Şimdiye kadar 19 kişide korona virüs tespit edilen Kosova'da salgın nedeniyle can kaybı yaşanmadı.

(Ercan Kasap/İHA)