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Kosova'nın olimpiyatlardaki "altın" branşı judo - Son Dakika

Kosova'nın olimpiyatlardaki "altın" branşı judo

27.07.2021 13:10
Kosova'nın olimpiyatlardaki

Kosova, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda iki altın madalya kazandığı judo branşında kısa sürede gösterdiği gelişim ve başarıyla dikkati çekiyor.

Kosova, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda iki altın madalya kazandığı judo branşında kısa sürede gösterdiği gelişim ve başarıyla dikkati çekiyor.

Sırbistan'dan ayrılarak 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından 2014'te tanınan Kosova, tarihinde ikinci kez olimpiyatlarda yer alıyor.

Başkenti Priştine olan ve yaklaşık 1,8 milyon nüfusa sahip Kosova'da judo branşına ilgi her geçen gün artıyor.

"Avrupa'nın en genç ülkesi" konumundaki Kosova, kısa tarihine rağmen yetiştirdiği binin üzerinde lisanslı judocuyla uluslararası alanda da adından söz ettirmeye başladı.

Ülkede judonun yükselişinin arkasındaki isim Driton Toni Kuka

Driton Toni Kuka, Kosova'da judonun atılım yapmasını sağlayan isimlerin başında geliyor.

Kuka, 1992 Barselona Olimpiyat Oyunları öncesi Yugoslavya Milli Judo Takımı'nın en önemli sporcuları arasında gösteriliyordu. Olimpiyat öncesi madalya favorileri arasında yer alan Kuka, Yugoslavya'nın savaşa sürüklenmesi ve Kosovalı sporcuların oyunlara katılamaması nedeniyle hayaline ulaşamadı.

Siyasi anlaşmazlıklar ve savaş yüzünden uluslararası alanda ülkesini temsil edemeyen Kuka, daha sonra kurduğu judo akademileriyle ülkesine katkı sağladı.

Kuka'nın yaşadığı hayal kırıklığı ve kızgınlığın etkisiyle kurduğu akademilerden yetiştirdiği sporcular ise kazandıkları başarılarla hala birçok ülke tarafından tanınmayan Kosova'ya spor vasıtasıyla uluslararası alanda önemli bir yol açtı.

Olimpiyatlarda üç altın madalya da judodan

Olimpiyat tarihinde üç altın madalyaya ulaşan Kosova, bunların tamamını judo branşında elde etti.

Kosova, olimpiyatlardaki ilk altın madalyasını, 2016 Rio Olimpiyat Oyunları kadınlar 52 kiloda Majlinda Kelmendi ile aldı.

Tokyo'da da judoyla ön plana çıkan Kosova, bu kez kadınlar 48 kiloda Distria Krasniqi ve 57 kiloda Nora Gjakova ile altına uzandı.

Kosova, Tokyo 2020'nin ilk üç günü sonunda ise madalya tablosunda 8. sırada yer almayı başardı.

Judoda uluslararası başarıları

Kosova'nın uluslararası judo organizasyonlarında birçok başarısı bulunuyor.

Uluslararası arenada 2009'dan bu yana boy gösteren Kosovalı sporcular, olimpiyatlardaki başarıların yanı sıra dünya şampiyonalarında 2 altın, 4 bronz, Masters turnuvalarında 4 altın 1 gümüş, 3 bronz madalya kazandı.

Grand Prix'lerde 26 altın, 13 gümüş, 11 bronz alan Kosovalılar, Grand Slam organizasyonlarında ise 12 altın, 5 gümüş, 7 bronz madalyanın sahibi oldu.

Olimpiyat, Kosova, Tokyo, Judo, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kosova'nın olimpiyatlardaki 'altın' branşı judo - Son Dakika Spor


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