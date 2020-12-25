Kosta Rika'da ilk koronavirüs aşısı 91 yaşındaki kadına yapıldı - Son Dakika

Kosta Rika'da ilk koronavirüs aşısı 91 yaşındaki kadına yapıldı

25.12.2020 00:31
Kosta Rika'da ilk koronavirüs aşısı 91 yaşındaki kadına yapıldı, System.String[]

Orta Amerika ülkesi Kosta Rika'da, ABD'li ilaç şirketi Pfizer ve Alman BioNTech'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşı, ilk kez 91 yaşındaki bir kadına yapıldı.

Orta Amerika ülkesi Kosta Rika'da, ABD'li ilaç şirketi Pfizer ve Alman BioNTech'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşı, ilk kez 91 yaşındaki bir kadına yapıldı.

Kosta Rika Devlet Başkanı Carlos Alvarado, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 aşısının yapılmasına başladıklarını belirterek, "Bugün ülkemiz için çok güzel bir gün, 91 yaşındaki Elizabeth Castillo Hanım Kosta Rika'da Kovid-19 aşısı yapılan ilk kişi oldu." ifadesini kullandı.

Aşının öncelikli olarak risk grubundaki kişilere yapılacağına işaret eden Alvarado, yeni yıldan itibaren ise tüm nüfusu kapsayacak şekilde aşı uygulamasının genişletileceğini söyledi.

Carlos Alvarado, salgınla mücadelelerinin devam ettiğini hatırlatarak, halka tedbiri elden bırakmaması konusunda uyarılarda bulundu.

Ülkede şu ana kadar 161 bin 942 Kovid-19 vakası tespit edilirken, virüs nedeniyle 2 bin 65 kişi yaşamını yitirdi.

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ve Alman BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının ilk sevkiyatı dün ülkeye ulaşmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Pfizer, Alman, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kosta Rika'da ilk koronavirüs aşısı 91 yaşındaki kadına yapıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Olay TV'nin Halk TV'yi satın alacağı iddialarına kanalın patronundan yanıt: Haber tümüyle asılsız Fahriye Evcen'den Burak Özçivit'e romantik mesaj! Kısa sürede yüz binlerce beğeni aldı Leonardo DiCaprio'ya karantina yaramadı, son hali görenleri şaşırtıyor Korona kurallarını hiçe sayıp tatile giden Bachmann ve McCabe'yi yaptıkları paylaşımlar ele verdi Bakan Koca, oranlarıyla birlikte açıkladı! İşte vaka sayısı düşen 15 ilimiz İki kardeşin sopalı kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı Acil servis hemşiresi "çalışma koşulları" gerekçe gösterilerek oğlunun velayetini kaybetti Ünlü ekonomist İslam Memiş: 2021'de gümüş altından daha fazla kazandıracak
Mutasyona uğrayan koronavirüs Almanya'ya da sıçradı Mutasyona uğrayan koronavirüs Almanya'ya da sıçradı         
00:22
FIFA, koronavirüs nedeniyle 17 ve 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nı iptal etti FIFA, koronavirüs nedeniyle 17 ve 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nı iptal etti         
23:58
Fatih'te yangında can pazarı! Mahsur kalanları itfaiye kurtardı Fatih'te yangında can pazarı! Mahsur kalanları itfaiye kurtardı         
23:48
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim mesajı: Hepimiz o günlere hazırlanıyoruz Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim mesajı: Hepimiz o günlere hazırlanıyoruz         
22:28
Dünyanın en yüksek gökdeleni Burc Halife'ye ünlü şef CZN Burak'ın fotoğrafı yansıtıldı Dünyanın en yüksek gökdeleni Burc Halife'ye ünlü şef CZN Burak'ın fotoğrafı yansıtıldı         
22:27
Koronavirüs tedavisi gören hasta, oda arkadaşını 'dua ettiği için' oksijen tüpüyle öldürdü Koronavirüs tedavisi gören hasta, oda arkadaşını 'dua ettiği için' oksijen tüpüyle öldürdü         
21:47
İYİ Parti lideri Meral Akşener, gençlik fotoğrafını paylaştı! Binlerce beğeni yağdı İYİ Parti lideri Meral Akşener, gençlik fotoğrafını paylaştı! Binlerce beğeni yağdı         
21:09
Oğlunun arkadaşıyla kaçan Akile Doğan'ın kocası konuştu: Benim tek isteğim oğlumu alıp, boşanmak Oğlunun arkadaşıyla kaçan Akile Doğan'ın kocası konuştu: Benim tek isteğim oğlumu alıp, boşanmak         
17:19
İmamoğlu, Akit muhabirini fena bozdu: Çalıştığın yer gazete değil, sana cevap vermem İmamoğlu, Akit muhabirini fena bozdu: Çalıştığın yer gazete değil, sana cevap vermem         
15:00
Müge Anlı'da insanları dolandıran ve 'Enişte' olarak bilinen kişinin kadın olduğu ortaya çıktı Müge Anlı'da insanları dolandıran ve 'Enişte' olarak bilinen kişinin kadın olduğu ortaya çıktı         
14:44
Rusya'da yerel meclis toplantısında kriz: Sunumunuza değil, dekoltenize dikkat ettim Rusya'da yerel meclis toplantısında kriz: Sunumunuza değil, dekoltenize dikkat ettim         
14:30
Boşanma davasına, aracına Boşanma davasına, aracına "Asıl evlenen evde kalır, boşanıyorum çok mutluyum" yazarak gitti         
14:01
Arkadaşını öldürüp intihar süsü vermişti, ifadesi şoke etti: Cinsel organını ağzıma sokmak istedi Arkadaşını öldürüp intihar süsü vermişti, ifadesi şoke etti: Cinsel organını ağzıma sokmak istedi         
13:38
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ekonomik kriz nedeniyle zor günler yaşıyor Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ekonomik kriz nedeniyle zor günler yaşıyor         
12:59
PKK'ya verdiği destekle bilinen futbolcu Deniz Naki Almanya'da tutuklandı PKK'ya verdiği destekle bilinen futbolcu Deniz Naki Almanya'da tutuklandı         
11:11
Bozkırın ortasında kurduğu seralarla kendi işinin patronu oldu Bozkırın ortasında kurduğu seralarla kendi işinin patronu oldu         
10:30
Kelime Oyunu'na damga vuran yarışmacı! Stüdyoyu terk etmek isteyince Ali İhsan Varol müdahale etti Kelime Oyunu'na damga vuran yarışmacı! Stüdyoyu terk etmek isteyince Ali İhsan Varol müdahale etti         
09:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2020 00:40:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kosta Rika'da ilk koronavirüs aşısı 91 yaşındaki kadına yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei