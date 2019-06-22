Son Dakika Haberleri: KOTO'dan dünya pazarlarıyla 60 milyon dolarlık iş görüşmesi
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KOTO'dan dünya pazarlarıyla 60 milyon dolarlık iş görüşmesi

48 dakika önce

Kocaeli Ticaret Odasının (KOTO) 20'yi aşkın ülkeden 100'e yakın iş insanının katılımıyla gerçekleştirdiği Co-Matching İkili İş Görüşmeleri Programı'nda 402 iş görüşmesi yapıldı.

KOTO'dan dünya pazarlarıyla 60 milyon dolarlık iş görüşmesi, System.String[]
Kocaeli Ticaret Odasının (KOTO) 20'yi aşkın ülkeden 100'e yakın iş insanının katılımıyla gerçekleştirdiği Co-Matching İkili İş Görüşmeleri Programı'nda 402 iş görüşmesi yapıldı.
KOTO'dan yapılan açıklamaya göre, bu yıl ikincisi düzenlenen Co-Matching İkili İş Görüşmeleri etkinliği, 20'yi aşkın ülkeden yaklaşık 100 iş insanının katılımıyla gerçekleşti.
KOTO ev sahipliğinde kente gelen yabancı iş insanları, program kapsamında ilk olarak Kocaeli'de fabrika ve saha ziyaretleri gerçekleştirdi ardından iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.
Program kapsamında kurulan 20 masada ikili iş görüşmesi yapıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen KOTO Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, bu program üzerinde uzun süredir çalıştıklarını belirterek, Kocaeli iş dünyasına önemli bir fırsat sunduklarını kaydetti.
Programı başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Bulut, "2 gün boyunca dünyanın 20 ülkesinden yaklaşık 100 iş insanını ilimizde ağırladık. Sadece KOTO'yu değil, tüm kenti kapsayan bir program olmasına üst düzey hassasiyet gösterdik. Dünya pazarlarına hakim olan iş insanları için saha ziyaretleri düzenleyerek, Kocaeli'nin ekonomik gücünü yerinde gösterdik. İş görüşmeleri ikinci gün olmasına rağmen, partnerlik görüşmeleri daha ziyaretler sırasında başladı." değerlendirmesinde bulundu.
Bulut, kentte ağırladıkları iş insanlarının özellikle firmalarında anlaşma yapabilecek yetkinlikte ve söz sahibi kişiler olmasına önem verdiklerini anlatarak, şunları kaydetti:
"İkili iş görüşmeleri etkinliğimizi, sadece görüşme değil ticari anlaşmaların da yapıldığı kapsamlı bir organizasyon haline dönüştürdük. 2 gün boyunca Kocaelili firmalarımıza, yakın vadede 60 milyon dolarlık potansiyel vadeden dünya iş insanlarıyla buluşturduk. Üyelerimizin bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirerek, ülke ekonomimize en üst düzeyde fayda sağlayacaklarına yürekten inanıyorum."
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 01:25 Kaynak: AA
Kocaeli, Ekonomi
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