Kötü koku ihbarına gelen polis, yaşlı adamının cansız bedenini ofisinde buldu - Son Dakika

15 Mayıs Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki Hamdi Bey İşhanı'ndaki bir iş inşaat şirketinin ofisinde geçici olarak kaldığı öğrenilen Ali Yılmaz'dan (58) bir süredir haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

OFİS ÇALIŞANLARI KÖTÜ KOKUDAN DOLAYI İHBARDA BULUNDU

Ofisin yanında bulunan diğer iş yeri çalışanları da kötü koku gelmesi üzerine polise ihbarda bulundu. Bugün saat 15.00 sıralarında ofise gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri yerde Yılmaz'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

4 GÜN ÖNCE YAŞAMINI YİTİRDİĞİ BELİRLENDİ

En az 4 gün önce öldüğü belirlenen Yılmaz'ın cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KOLONYA İÇTİĞİ İLERİ SÜRÜLDÜ

Öte yandan, kolonya içtiği ileri sürülen Yılmaz'ın kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı öğrenildi.