Kova Burcu: Martda Ev de Düzen Değişiyor Su Karakuş
12 dakika önce
Sevgili Kovalar,Martdan itibaren yöneticiniz Uranüs burç değiştiriyor ve ev, mülk, yuva alanınıza geçiyor.
Sevgili Kovalar,
Martdan itibaren yöneticiniz Uranüs burç değiştiriyor ve ev, mülk, yuva alanınıza geçiyor. Daha özgür hissedeceğiniz bir dizi değişim de başlıyor. Daha fazlası video da..
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:32 Kaynak: Youtube
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