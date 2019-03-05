Son Dakika Haberleri: Kova Burcu: Martda Ev de Düzen Değişiyor Su Karakuş

Kova Burcu: Martda Ev de Düzen Değişiyor Su Karakuş

12 dakika önce

Sevgili Kovalar,Martdan itibaren yöneticiniz Uranüs burç değiştiriyor ve ev, mülk, yuva alanınıza geçiyor.

Sevgili Kovalar,

Martdan itibaren yöneticiniz Uranüs burç değiştiriyor ve ev, mülk, yuva alanınıza geçiyor. Daha özgür hissedeceğiniz bir dizi değişim de başlıyor. Daha fazlası video da..

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:32 Kaynak: Youtube

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