Kova Burcu: Martda Ev de Düzen Değişiyor Su Karakuş

Sevgili Kovalar,Martdan itibaren yöneticiniz Uranüs burç değiştiriyor ve ev, mülk, yuva alanınıza geçiyor.

Sevgili Kovalar,



Martdan itibaren yöneticiniz Uranüs burç değiştiriyor ve ev, mülk, yuva alanınıza geçiyor. Daha özgür hissedeceğiniz bir dizi değişim de başlıyor. Daha fazlası video da..

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