Edinilen bilgiye göre, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri şüphe üzerine bir araca dur ihtarında bulundu. Şüphelilerin dur ihtarına uymayarak kaçması üzerine kovalamaca yaşandı. Bir süre yaşanan takibin ardından durduran araçta bulunan 4 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri, kovalamaca sırasında şüphelilerin araçtan attığı 6 adet tabancayı bularak el koydu. Gözaltına alınan 4 şüphelinin evinde yapılan aramalarda 4 kutu tabanca fişeği ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Kaynak: İHA

Ereğli, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kovalamaca sırasında araçtan 6 tane silah atan şüpheliler tutuklandı - Son Dakika

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