Kovid-19 aşısı sonrası miyoperikardit riski çok düşük - Son Dakika
Üye Girişi

Kovid-19 aşısı sonrası miyoperikardit riski çok düşük

13.04.2022 16:04
Kovid-19 aşısı sonrası miyoperikardit riski çok düşük

Yapılan bir araştırmada, Kovid-19 mRNA aşısı olan kişilerde miyoperikardit riskinin, olmayan kişilere kıyasla daha düşük olduğu ortaya konuldu.

Yapılan bir araştırmada, Kovid-19 mRNA aşısı olan kişilerde miyoperikardit riskinin, olmayan kişilere kıyasla daha düşük olduğu ortaya konuldu.

News Medical internet sitesinin haberine göre, bilim insanları Kovid-19, grip, çiçek aşıları ile kalp yetmezliği, kardiyojenik şok ve ölüme neden olabilen miyoperikardit hastalığı arasındaki ilişkiyi inceleyen bir çalışma yürüttü.

Lancet Respiratory Medicine'de yayımlanan araştırmada, 400 milyondan fazla aşı dozunun dahil olduğu uluslararası veri tabanı incelendi.

Araştırmacılar, Ocak 1947 ile Aralık 2021 arasında herhangi bir aşılamanın ardından bildirilen miyoperikardit vakaları ile uluslararası veri tabanlarından 20'den fazla çalışmayı analiz etti.

Söz konusu çalışmalardan 11'inin Kovid-19 aşılarına odaklandığı ve bunların 300 milyonunun mRNA aşısı olduğu kaydedildi.

Araştırmada, aşının ardından miyoperikardit riskinin her bir milyon dozda 18 olduğu belirtilerek mRNA aşısı olan kişilerin, olmayan kişilere kıyasla miyoperikardit riskinin daha düşük olduğunu ortaya konuldu.

YORUMLAR
500
Ünlü yaşam koçu evlendiği kişinin adının bile sahte olduğunu yıllar sonra öğrendi, üzüntüden kanser oldu Ünlü yaşam koçu evlendiği kişinin adının bile sahte olduğunu yıllar sonra öğrendi, üzüntüden kanser oldu Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı sağlık sorunları sebebiyle görevinden istifa etti Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı sağlık sorunları sebebiyle görevinden istifa etti

Kalp, Grip, mRNA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 aşısı sonrası miyoperikardit riski çok düşük - Son Dakika


Son Dakika
16:02 Yasmin Erbil, sosyal medyayı salladı! "Yaz kızıyım" sözleriyle bikinili fotoğrafını paylaştı
15:57 Brezilya'yı karıştıran iddia! Savunma Bakanlığı 60 adet penis implantı ve 35 bin doz cinsel güç artırıcı hap satın aldı
15:52 Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'na kapatma davası açıldı! Derneğe destek yağdı
15:50 Kenan Çoban oğluyla fotoğrafını paylaştı, herkes aynı şeyi söyledi: Aynı babası
15:50 Emeklilerin gözü bayram ikramiyesinde! En az 2 bin 500 TL istiyorlar
15:43 Kara Tahta dizisinde bugün neler olacak? Memleketine dönen beklenmedik misafir kim?
15:29 Sokak ortasında sandalye atıp "erkekseniz gelin" diyen Suriyeli konuştu: Kimseye hakaret etmedim
15:26 Kıvanç Tatlıtuğ "Oğlunuzun adı neden "Kurt " olacak?" sorusunu yanıtladı: Aile kuran güçlü bir karakter anlamı var
15:25 CHP Sözcüsü'nden bomba gaf: Ülkemizdeki en büyük sorun genel başkanımız
15:22 Putin'i sinirlendirecek gelişme! Finlandiya'nın ardından İsveç de NATO üyeliği için adım attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 16:10:33. #1.11#
SON DAKİKA: Kovid-19 aşısı sonrası miyoperikardit riski çok düşük - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement