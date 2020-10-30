KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Nefes alamıyorsunuz ve ciğeriniz patlayacak gibi oluyor" - Son Dakika

Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaklaşık 10 gün yoğun bakımda kalan ve hastalığı yenen 50 yaşındaki halkla ilişkiler uzmanı ve televizyon programcısı Ali İzgi, maske, mesafe ve hijyen kuralına muhakkak uyulmasını istedi.

İzgi, AA muhabirine, Kovid-19'un dünyanın başına bela olduğunu söyledi. Kalp kapağının değiştiğini ve kronik kalp hastası olduğunu anlatan İzgi, Kovid-19'un kronik hastaları daha çok etkilediğine değindi.

Tedbirlere ailecek riayet etmelerine rağmen Kovid-19'a yakalandıklarını dile getiren İzgi, "Bir anlık gaflet sonucu eşim hastalığı kapmış. Eşimden de ben kaptım ve daha sonra küçük kızımız vardı o da oldu, ailecek koronavirüs olduk." dedi.

Yüksek ateş belirtileri göstermeye başlamalarının ardından eşiyle verdikleri ilk testlerinin negatif çıktığını ve bunun rahatlığını yaşadıklarını aktaran İzgi, "Yalnız ikimiz de bir hafta boyunca evde ateşler içerisinde yattık ve ben her gün acile gittim." diye konuştu.

"12 günde 12 kilo verdim"

İzgi, altı gün sonra yeniden test verdiklerini ve ailecek test sonuçlarının pozitif çıktığını aktararak şunları kaydetti:

"10 Eylül'de hastaneye gittiğimde tomografi çekildi, kan tahlillerim alındı ve ciğere büyük oranda indiği belirtilerek hastaneye yatırıldım. Hastane sürecini yaşayan bilir, onu anlatmak, kelimelere sığdırmak mümkün değil. Ciğerdeki yayılımı daha da artmıştı ve nefes almakta hakikaten çok zorlandım. Hastanede 12 gün kaldım ve 12 kilo verdim. Orada öyle bir şey yaşıyorsunuz ki tek başınızasınız, amansız bir hastalıkla mücadele ediyorsunuz, nefes alamıyorsunuz ve ciğeriniz patlayacak gibi oluyor. Ruhunuz bedeninizden nefret ediyor ve ruhunuz bir kenara çekiliyor, bedeninizin o çırpınışlarını izliyor. Yani o süreci ancak yaşayanlar bilir. Bunu anlatmakta hakikaten zorlanıyorum ve Allah bu hastalığı düşmanımın başına vermesin."

"Kumlar altında pipetle nefes almak gibi"

Hastalığın artçılarını yaşadığını belirten İzgi, herkesi maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya davet etti.

İzgi, birçok kişinin maske takmadığına dikkati çekerek, "Onlara şu tavsiyede bulunmak istiyorum. Kumsala gidin, birinden rica edin ve üzerinizi tamamen kumla kapatsın. Ağzınıza bir pipet alın ve 2-3 dakika yüzünüzde kapalıyken o pipetle nefes alın. Eğer bu şekilde nefes almak maske takmaktan daha kolaysa maske de takmayın, hiçbir şey de yapmayın. Ama değilse benim durumuma düşmemek için lütfen kurallara uyun." ifadesini kullandı.

Hastalığın ciğere indiği zaman insanları çok hırpaladığını belirten İzgi, kurallara riayet etmenin herkesin asli görevi olduğunu vurguladı.

"Ben gencim, sağlıklıyım diye kimse güvenmesin"

Bazı insanların hastalığı hafif ya da semptomsuz atlattığını dile getiren İzgi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yüzde 15'lik kısım içerisinde yaşlıymış, kronik hastaymış falan gibi bir şey söz konusu değil. Yaşınız ne olursa olsun, hastalığınızın olup olmadığının hiçbir önemi yok, her yaştan, her gruptan insanın aldığı virüs oranına göre, geç kalıp kalmadığına göre olağanüstü etkiliyor. Pipetten nefes almak gibi bir şey ve o süreci Allah kimsenin başına vermesin. Ben gencim, ben sağlıklıyım diye kimse güvenmesin, tedbirlere harfiyen riayet etsin."