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Kovid-19 risk haritasında "turuncu" kategorideki Gümüşhane'de aşı çağrısı - Son Dakika

Kovid-19 risk haritasında "turuncu" kategorideki Gümüşhane'de aşı çağrısı

15.09.2021 15:09
Kovid-19 risk haritasında

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "turuncu" kategoride bulunan Gümüşhane'de, İl Sağlık Müdürlüğü aşı seferberliği başlattı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "turuncu" kategoride bulunan Gümüşhane'de, İl Sağlık Müdürlüğü aşı seferberliği başlattı.

Sağlık Müdürü Necip Yemenici, AA muhabirine, Gümüşhane'nin Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan haritada yüzde 64,6 ile tek "turuncu" il olarak kaldığını söyledi.

Sahada çalışmalarını son sürat devam ettirdiklerini vurgulayan Yemenici, köylerde, mahallerde, çarşı merkezlerinin ana girişlerinde, pazar yerlerinde stantlar açarak, ambulansları görevlendirerek aşı çalışmalarımızı vatandaşların en iyi ulaşacağı noktalara taşıdıklarını anlattı.

Yemenici, aşıların aile sağlığı merkezleri ve devlet hastanelerinde randevusuz yapıldığını anımsattı.

Özellikle gençlerde aşıya karşı bir direnç olduğunu gördüklerini belirten Yemenici, "Orta yaş ve daha üstü vatandaşlarımızın daha duyarlı olduğunu, onların aşılarını yaptırdığını sahada gözlemledik. Zaten kayıtlarda bunlar ortaya çıkıyor. Bizim ricamız, lütfen aşısını olmayanlar hemen en yakın sağlık kuruluşuna, gezici ekiplerimize, meydanlarımızdaki kurduğumuz çadırlarımıza, görevlendirdiğimiz ambulanslara uğrayarak ilk doz aşılarını yaptırsınlar. 2. doz aşısı gelmiş olanlar da hemen aşısını yaptırsınlar." diye konuştu.

Yemenici, Gümüşhane'de birinci doz aşısını yaptırmayan yaklaşık 22 bin kişi olduğuna dikkati çekerek, "Onlara çağrımızdır, hemen gelsin bu 22 bin kişi başvursun. Biz onların aşılarını bir hafta içinde bitiririz. Buna sağlık altyapımız çok müsait. Dolayısıyla biz artık turuncu olmak değil, artık mavi ve masmavi olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Her şeyden önce biz bu aşıyı kendimize yaptık"

Gençlere çağrıda bulunan Yemenici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gençlerimiz aşının yan etkileri konusunda gerek televizyonlarda gerekse sosyal medyadaki söylemlere takılıyor. Şimdi şunu söylüyorum, bizler sağlıkçılar yüzde 90'ın üstünde aşı olmuş insanlarız. Her şeyden önce biz bu aşıyı kendimize yaptık. Ben kendim 3. doz aşımı oldum, şimdi 4. doz aşımı açtırdım. Ben 4. doz aşımı da olacağım. Maalesef gençlerimiz bu konuda tereddüt içindeler. Biz onlara diyoruz ki bu aşı teknolojilerinin hepsi aynı, şimdiden aşılarını olun."

Necip Yemenici, Kovid-19 vakalarının yükseldiğine dikkati çekerek, "Bu vakaların içinde hep aşısız ya da eksik aşılı olanlar var. Yoğun bakımda tam aşılı olanların yüzdesi çok az. Bunlar da bizim sahada edindiğimiz istatistiki gerçekler. Gençlerimize bunları da anlatıyoruz. Bilime inansınlar, bilim adamlarımıza inansınlar, bizlere inansınlar. Çok geç olabilir. Aşısını yaptırmayan, vefat eden çok genç yaşta insanlar var. Bunların içinde hekimlerimiz de var." dedi.

"Bu aşı hem kendilerini hem de bebeği korur"

Hamile kadınlarda aşının zararlı olduğu kanısının kesinlikle doğru olmadığını vurgulayan Yemenici, "Bu aşı hem kendilerini hem de bebeği korur. Lütfen onlar da aşılarını olsunlar. Biz bu salgının yayılmasını aşıyla önleyebiliriz. Bunun başka bir yolu yok. Bunun için de toplumsal bağışıklığın yüzde 85 ve üstünde olması gerekiyor. Biz yüzde 75 ile mavi olabiliriz ama bunu daha da yükseğe, yüzde 85-90'lara çıkarmamız gerekiyor. Lütfen hemen kararınızı verin, aşılarını olun. Sizleri bekliyoruz." diye konuştu.

Yemenici, aşı oranı düşük olan merkez ile Kelkit bölgesine yoğunlaştıklarını, ekip sayılarını artırdıklarını ve köy ekipleri kurduklarını belirterek, muhtarlarla görüştüklerini, köy ve mahallelerinde eksik aşılıları tespit ederek kendilerine bildirmelerini istediklerini söyledi.

İlk aşısını olmayanları tek tek aradıklarını, gerektiğinde ayaklarına gideceklerini söylediklerini ifade eden Yemenici, "Yeter ki onlar aşı olsun. Şu anda Gümüşhane'de aşı seferberliği ilan ettik. Lütfen vatandaşlarımız bu konuda bize yardımcı olsunlar." dedi.

İl Sağlık Müdürlüğü, COVIRAN Bereket, Necip Yemenici, Gümüşhane, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 risk haritasında 'turuncu' kategorideki Gümüşhane'de aşı çağrısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kovid-19 risk haritasında "turuncu" kategorideki Gümüşhane'de aşı çağrısı - Son Dakika
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