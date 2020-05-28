Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 5 milyon 850 bini aşarken, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 550 bine, can kaybı da 360 bine yaklaştı.

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz., System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 5 milyon 850 bini aşarken, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 550 bine, can kaybı da 360 bine yaklaştı.

"Worldometer" internet sitesine göre, salgından en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 1 milyon 757 bine yükselirken, can kaybı 102 bini geçti. Ülkede iyileşen sayısı ise 495 bine yaklaştı. New York'un haziranda birinci faz "açılmaya" hazırlandığı belirtilirken, üretim, inşaat, toptan ve perakende satışlarının başlaması planlanıyor.

Salgından en fazla etkilenen ikinci ülke Brezilya'da vaka sayısı 418 bin 608'e, can kaybı 25 bin 935'e yükseldi. Ülkede bugüne kadar 166 bin 647 kişi de iyileşti. Salgın nedeniyle en çok hemşirenin Brezilya'da öldüğü açıklandı.

Rusya'da, Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 8 bin 371 kişi artarak 379 bin 51'e, can kaybı 4 bin 142'ye ulaştı. İyileşen sayısı 150 bin 993 olarak açıklandı.

Fransa'da bir milletvekili yaşamını yitirdi

İspanya'da toplam vaka sayısı 284 bin 986'ya çıkarken, can kaybı da 27 bin 119'a yükseldi. İyileşen kişi sayısı ise 196 bin 958 oldu. Ülkedeki foto muhabirleri, salgından dolayı haber alma haklarının ve çalışmalarının kısıtlandığı gerekçesiyle La Liga kurumu ve kulüp binalarının önünde eylem yaptı.

İngiltere'de ölenlerin sayısı 37 bin 837'ye, Kovid-19 saptanan kişi sayısı da 269 bin 127'ye yükseldi. Premier Lig'in de 17 Haziran'da seyircisiz olarak yeniden başlayacağı açıklandı.

İtalya'da ise can kaybı 70 artarak 33 bin 142'ye, toplam vaka sayısı 231 bin 732'ye iyileşenlerin sayısı da 150 bin 604'e ulaştı. İtalya Serie A'nın da 20 Haziran'da yeniden başlayacağı açıklandı.

Fransa'da can kaybı 28 bin 662'ye yükselirken vaka sayısı 186 bin 238, iyileşen kişi sayısı da 67 bin 191 oldu. Merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisi (LR) milletvekili Claude Goasguen (75) ise Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Fransa'da tedbirlerinin gevşetilmesine ilişkin ikinci aşamaya geçildi.

Almanya'daki Türklerden baklavalı teşekkür

Belçika'da, 2 Haziran'da kreşlerin, 8 Haziran'da ise ilkokul seviyesinin tamamının eğitime dönüş yapabileceği kararlaştırıldı. Ülkedeki bir mahkeme ise salgını göz önünde bulundurarak sokaktan geçenlere tüküren bir kişiyi üç ay hapis cezasına çarptırdı.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Lüdenscheid şehrinde yaşayan Türkler, sağlık çalışanlarına teşekkür etmek için hastane çalışanlarına 50 kilo baklava ikram etti.

Bosna Hersek'te alışveriş merkezleri açıldı, Kuzey Makedonya'da restoran ve kafeler yeniden çalışmaya başladı.

Macaristan'da geçen hafta tekrar başlayan 1. Futbol Ligi maçlarında seyirci girişine de izin verilecek.

Meksika'da Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, seyahat programına gelecek haftadan itibaren devam edeceğini açıkladı.

- Mekke pazar gününden itibaren normalleşecek

Suudi Arabistan yönetimi, pazar gününden itibaren Mekke'de uygulanacak "iki aşamalı normalleşme planını" açıkladı. İlk aşama için Mekke'ye giriş çıkışlara izin verileceği ve 06.00 ila 15.00 saatlerinde sokağa çıkılmasına müsaade edileceği aktarıldı.

Senegal'de Basketbol Federasyonu (FSB), Kovid-19 nedeniyle ligde daha önce oynanan maçların geçersiz sayıldığını bildirilirken, otobüs ve minibüs sendikaları, toplu taşımaya getirilen kısıtlamaların işlerini olumsuz etkilediği gerekçesiyle ülke genelinde greve gitme kararı aldı.

Güney Kore'de Kovid-19 vakalarında "son 50 gündeki en yüksek artış" yaşanırken, Afrika'da vaka sayısında ilk defa bir günde 5 binden fazla artış görüldü.

Bangladeş'te, 26 Mart'ta uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasağına ilişkin kısıtlamaların ekonomik faaliyetlerin başlatılması için "sınırlı" ölçüde hafifletileceği bildirildi.

Malezya'da hükümet, ülke genelinde gayrimüslimlere ait 174 ibadethane ve tapınağın 10 Haziran'dan itibaren ibadete açılacağını duyurdu.

Libya'da bir kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Tayland'da uygulanan sokağa çıkma yasağının süresinin azaltılırken, ülkede yaklaşık 8,4 milyon kişinin işini kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Bahreyn ve Kuveyt'te pazar günü camiler ibadete açılacak.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde ise 31 Mayıs itibarıyla bakanlıklar ve kamu kuruluşlarında çalışmalar yeniden başlayacak.

Filipinler'de Bangsamoro Özerk Bölgesi'nde Kovid-19 tecrit merkezi açıldı.

Tunus'ta ise lise son sınıf öğrencileri okullara döndü.

Libya'nın Sebha kentinde Kovid-19 tespit edilmesinin ardından sokağa çıkma yasağı ilan edilerek kente giriş çıkışlar kapatıldı.

Mali'deki 15 bin kişilik Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonunda (MINUSMA) görevli 70 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Kovid-19 testi pozitif çıkan Singapurlular, hastalık görülmesinin 21'inci gününde "klinik olarak iyi olmaları durumunda" tekrar test yapılmadan taburcu edilecek.

Milletvekili, Fransa, Mekke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 10:27 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika

Son Dakika

Murat Boz, O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Paylaşımı dikkat çekti Canlı yayında göğüsleri görünen jüri üyesi itiraf etti: Bilerek yaptım Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi "10 milyon liram olsa müziği bırakırım" diyen İrem Derici'ye para yağdı Şarkıcı Sinan Özen'in yenidoğan bebeği 6. kez ameliyat oldu Oyuncu Saruhan Hünel, Kuruluş Osman dizisinden ayrıldı Karnı burnunda olan ünlü şarkıcı, mayo giyip denize koştu Oyuncu Bahar Şahin'den gülümseten çocukluk itirafı: Galatasaraylı olduğum için Arda Turan'a aşıktım Canlı yayında yöneltilen "Kürtçe" sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar Mısırlı sunucu Lobna Asal, canlı yayında dakikalarca sevdiği maymunun saldırısına uğradı İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş Fenomen Jason Derula, matkapla mısır yeme videosu çekerken ön dişlerini kırdı Karantina döneminde yeteneğini keşfeden Esra Erol, resim yapmaya başladı Caner Erkin'den Şükran Ovalı itirafı: İkna etmek için kapısında yattım Survivor'un 89. bölüm fragmanı yayınlandı! Cemal Can ile Danla Bilic şifreli olarak konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de polisin boğarak öldürdüğü George Floyd hakkında paylaşım yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de polisin boğarak öldürdüğü George Floyd hakkında paylaşım yaptı         
01:12
İstanbul'un Fethi, bakanlıklar ve İBB'nin programlarında aynı anda ayrı ayrı kutlanacak İstanbul'un Fethi, bakanlıklar ve İBB'nin programlarında aynı anda ayrı ayrı kutlanacak         
00:42
Murat Boz, O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Paylaşımı dikkat çekti Murat Boz, O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Paylaşımı dikkat çekti         
00:36
Sağlık Bakanı Koca 29 Mayıs'ta açılacak Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin özelliklerini paylaştı Sağlık Bakanı Koca 29 Mayıs'ta açılacak Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin özelliklerini paylaştı         
00:02
Sosyal medya kararnamesini imzalayan Trump, hem Twitter'a hem basına laf attı Sosyal medya kararnamesini imzalayan Trump, hem Twitter'a hem basına laf attı         
23:47
Kadıköy'de Kobe Bryant'ın anısına yapılan basketbol sahasını dünyaca ünlü spor kanalı ESPN, sosyal medyasında paylaştı Kadıköy'de Kobe Bryant'ın anısına yapılan basketbol sahasını dünyaca ünlü spor kanalı ESPN, sosyal medyasında paylaştı         
23:45
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı         
23:43
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üstü ve 18 yaş altı için devam eden sokağa çıkma yasağındaki kuralları paylaştı Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üstü ve 18 yaş altı için devam eden sokağa çıkma yasağındaki kuralları paylaştı         
23:41
Macaristan 1. Ligi'nde maçların seyircili oynanmasına karar verildi Macaristan 1. Ligi'nde maçların seyircili oynanmasına karar verildi         
23:18
Afyonkarahisar'ın Kumalar Yaylası'na haziran ayına 3 gün kala kar yağdı Afyonkarahisar'ın Kumalar Yaylası'na haziran ayına 3 gün kala kar yağdı         
22:49
Caner Erkin'den Şükran Ovalı itirafı: İkna etmek için kapısında yattım Caner Erkin'den Şükran Ovalı itirafı: İkna etmek için kapısında yattım         
22:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya mesajı Yunan basınında ses getirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya mesajı Yunan basınında ses getirdi         
22:46
Elazığ'da yavru dağ keçisi Şehit Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nin bahçesine girdi Elazığ'da yavru dağ keçisi Şehit Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nin bahçesine girdi         
22:37
Ordu Valisi Seddar Yavuz: Kente gelenlerin sorumsuz davranışları sebebiyle vakalar arttı Ordu Valisi Seddar Yavuz: Kente gelenlerin sorumsuz davranışları sebebiyle vakalar arttı         
22:27
Brezilyalı yıldız Neymar'ın oğluna yaptığı yumurta şakası büyük ilgi gördü Brezilyalı yıldız Neymar'ın oğluna yaptığı yumurta şakası büyük ilgi gördü         
22:22
Malatya'da göğsüne demir korkuluk saplanan çocuğu itfaiye kurtardı Malatya'da göğsüne demir korkuluk saplanan çocuğu itfaiye kurtardı         
22:07
Son Dakika: Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu Son Dakika: Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu         
21:50
Fenerbahçe, milli yıldız Nuri Şahin ile anlaştı Fenerbahçe, milli yıldız Nuri Şahin ile anlaştı         
21:50
Doğum yapan kadını aracı pislenmesin diye taksisinden indiren şoföre ev hapsi cezası verildi Doğum yapan kadını aracı pislenmesin diye taksisinden indiren şoföre ev hapsi cezası verildi         
21:35
15 gündür haber alınamayan adam kokular gelmesi üzerine evinde ölü bulundu 15 gündür haber alınamayan adam kokular gelmesi üzerine evinde ölü bulundu         
21:14
İtalya Serie A, resmen 20 Haziran'da başlıyor İtalya Serie A, resmen 20 Haziran'da başlıyor         
21:00
Bitlis'te çobanlık yapan 3 çocuk babası, yıldırım çarpması sonucu vefat etti Bitlis'te çobanlık yapan 3 çocuk babası, yıldırım çarpması sonucu vefat etti         
20:56
Acil tıp teknisyenini darp eden zanlı tutuklandı Acil tıp teknisyenini darp eden zanlı tutuklandı         
20:53
15 ilde bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması devam edecek 15 ilde bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması devam edecek         
20:48
Son Dakika: Üniversite sınavına girecek adaylar, sınav merkezlerini değiştirebilecek Son Dakika: Üniversite sınavına girecek adaylar, sınav merkezlerini değiştirebilecek         
20:42
Galatasaray'ın gündemine gelen Balotelli, Brescia'dan ayrılıyor Galatasaray'ın gündemine gelen Balotelli, Brescia'dan ayrılıyor         
20:34
Son Dakika: Türkiye'de 28 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 30 kişi vefat etti, 1182 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 28 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 30 kişi vefat etti, 1182 yeni vaka tespit edildi         
20:24
İngiltere'de normallaşme sürecinde koronaya karşı en fazla 6 kişiye kadar buluşmaya izin verilecek İngiltere'de normallaşme sürecinde koronaya karşı en fazla 6 kişiye kadar buluşmaya izin verilecek         
20:09
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan restoran ve kafeler 1 Haziran'da açılacak Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan restoran ve kafeler 1 Haziran'da açılacak         
20:06
Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı devam edecek Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı devam edecek         
19:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2020 04:50:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]