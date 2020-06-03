Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında dünya genelinde iyileşenlerin sayısı 3 milyonu geçerken, vaka sayısı da 6,5 milyona ulaştı.

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz., System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında dünya genelinde iyileşenlerin sayısı 3 milyonu geçerken, vaka sayısı da 6,5 milyona ulaştı.

Salgının merkez üssü ve en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı 1 milyon 892 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 108 bin 635'e yükseldi. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 650 bine yaklaştı.

İngiltere'de ölenlerin sayısı 39 bin 728'e, vaka sayısı 279 bin 856'ya çıktı.

İtalya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bin 601'e, virüs bulaşanların sayısı 233 bin 836'ya ulaşırken, 160 bin 938 kişi de iyileşti.

İtalya, bölgeler arası seyahat kısıtlamasını kaldırırken, dış sınırlarını da Avrupa Birliği (AB) ve Schengen Bölgesi ülkelerine açtı. Ülkeye gelenler için 14 günlük karantina uygulaması da sonlandırıldı.

Brezilya'daki vaka sayısı 560 bini geçerken, can kaybı 31 bin 417'ye yükseldi. Ülkede bugüne kadar 253 bin 570 kişi iyileşti.

Fransa'da hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 21'e, virüs tespit edilen kişi sayısı 189 bin 82'ye ulaştı. İyileşen kişi sayısı ise 69 bin 455'e yükseldi.

İspanya'da OHAL 21 Haziran'a uzatıldı

İspanya'daki can kaybı 27 bin 128 olarak açıklanırken, ülkede son iki gündür yeni ölüm tespit edilmediği belirtildi. Vaka sayısı ise 240 bin 326'ya çıktı.

İspanya meclisi, 14 Mart'tan bu yana uygulanan olağanüstü halin (OHAL) 21 Haziran'a kadar uzatılmasına onay verdi.

Almanya, 15 Haziran'dan itibaren 26 AB üyesi ülkenin yanı sıra İngiltere, İzlanda, Norveç, İsviçre, Liechtenstein'a yönelik "seyahat" uyarısını kaldırdı.

Salgın kısıtlamaları nedeniyle zor günler geçiren turizmciler, Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Meclisi önünde eylem yaptı.

Almanya'da toplam istihdam, Kovid-19'un etkisiyle 2010'dan beri ilk kez azalarak nisanda 44 milyon 801 bine düştü.

İran'da vaka sayıları arttı, Ruhani uyarıda bulundu

İran'daki can kaybı 8 bin 12'ye ulaşırken, vaka sayısı son 24 saatte 3 bin 134 artarak 160 bin 696'ya çıktı.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Kovid-19 salgınının yeniden tırmanışa geçmesi üzerine halktan "zorunlu olmayan seyahatlerden kaçınmalarını" isterken, aksi takdirde yeniden kısıtlamalara gidebileceklerini söyledi.

Pakistan'daki vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 131 artarak 80 bin 463'e çıkarken, can kaybı da 1688'e ulaştı.

Vaka sayısının iki haftada iki katına çıktığı Azad Cammu ve Keşmir için hükümet 15 günlük yeni kısıtlama kararları açıkladı. Ülkede Kovid-19 nedeniyle iki milletvekili de hayatını kaybetti.

En az 230 bin sağlık çalışanı virüse yakalandı

Uluslararası Hemşireler Konseyi (ICN), dünya genelinde en az 230 bin sağlık çalışanının Kovid-19'a yakalandığını, 600'den fazla hemşirenin ise virüs nedeniyle öldüğünü açıkladı.

Avro Bölgesi'nde işsizlik, Kovid-19 salgını nedeniyle nisan ayında yüzde 7,3 seviyesine yükseldi.

Rusya'da Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 432 bin 277'ye, can kaybı ise 5 bin 215'e yükseldi. İyileşen sayısı ise 195 bin 957'ye ulaştı.

Ukrayna Premier Lig takımlarından Karpaty'nin oyuncu ve teknik heyeti, birçok kişide Kovid-19 tespit edilmesi nedeniyle 14 gün tecrit altında kalacak.

Kenya'da güvenlik güçlerinin salgın nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayan 15 sivili öldürdüğü bildirildi.

Avusturya, İtalya hariç komşularıyla sınırlarını açıyor

Salgınla mücadele kapsamında sınırlarını kapatan Avusturya, yarından itibaren İtalya dışındaki bütün komşularına sınırlarını tamamen açma kararı aldı.

Yemen'de İran destekli Husiler, Kovid-19'la mücadele için denetimleri altındaki bölgelerde kapsamlı seferberlik ilan edildiğini açıkladı.

Filistin'de virüs nedeniyle ilan edilen OHAL, 1 ay daha uzatıldı.

Gazze Şeridi'nde Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapalı olan camiler, Din İşleri ve Vakıflar Bakanlığının aldığı kararla ibadete açıldı.

Hindistan'daki vaka sayısı son 24 saatte 8 bin 909 artarak 207 bin 615'e ulaşırken, yaşamını yitirenlerin sayısı 5 bin 815'e yükseldi.

Avrupa Birliği, İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 10:47 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika

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