Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı 29 milyon 107 bine, salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 926 bine, iyileşenlerin sayısı ise 20 milyon 947 bine ulaştı.

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz., System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı 29 milyon 107 bine, salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 926 bine, iyileşenlerin sayısı ise 20 milyon 947 bine ulaştı.

Vaka sayıları ABD'de 6 milyon 679 bine, Hindistan'da 4 milyon 754 bine, Brezilya'da 4 milyon 315 bine, Rusya'da 1 milyon 62 bine çıktı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, ülkedeki sağlık çalışanlarına salgınla mücadelelerinden dolayı destek gösterisi düzenlendi.

Bilim insanları, Kovid-19'un enfekte ettiği, laboratuvarda büyütülen solunum yolu hücrelerinin görüntülerini tıp dergisinde yayımladı. Kuzey Carolina Üniversitesi Çocuk Araştırma Enstitüsünden Camille Ehre liderliğindeki uzmanların elde ettiği görüntülere, "New England Journal of Medicine" dergisinde yer verildi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, salgın nedeniyle ülkede ölü sayısı ciddi bir şekilde artmadığı sürece, okulların tekrar kapatılmayacağını ve ilkbaharda olduğu gibi ülkenin durmayacağını söyledi.

İsrail İskan Bakanı Yaakov Litzman, vaka sayılarındaki artış nedeniyle 18 Eylül'den itibaren ülke genelinde karantina uygulanmasına yönelik çalışmalara tepki göstererek görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, ilgili makamların Rus aşısının tedariki için görüşmelere başladığını belirterek, "Koronavirüs salgını insanlık için tehdit oluşturmaya devam ederken ülkemize aşı getirmek çok önemli." ifadelerini kullandı.

Endonezya'da Cakarta Valisi Anis Baswedan, kentte yarından itibaren 2 haftalığına uygulanacak geniş kapsamlı Kovid-19 kısıtlamalarının, vaka artışının sürmesi halinde daha sıkı tedbirlerle uzatılabileceğini açıkladı.

Kuveyt'in ulusal hava yolu şirketi Kuveyt Havayolları, 28 Eylül'den itibaren İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na tarifeli uçuşlarına yeniden başlayacağını duyurdu.

Avustralya'da virüsün en fazla etkili olduğu Victoria eyaletinde, 2 Ağustos'ta ilan edilen "felaket durumu" ve başkent Melbourne'deki olağanüstü hal uygulaması kapsamındaki sokağa çıkma yasağının 4 hafta daha uzatıldığı açıklandı.

New England Journal, Koronavirüs, Hindistan, Brezilya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 21:17 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika

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