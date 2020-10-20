Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumu - Son Dakika

Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumu

20.10.2020 13:21
Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumu, System.String[]

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla yoğun bakımda tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumunda olumlu gelişmeler yaşandığı ancak kritikliğini koruduğu bildirildi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla yoğun bakımda tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumunda olumlu gelişmeler yaşandığı ancak kritikliğini koruduğu bildirildi.

Başhekimlikten yapılan yazılı açıklamada, Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Verilen mekanik desteklerin aşamalı olarak azaltılmaya çalışıldığı vurgulanan açıklamada, "Son birkaç gün içerisinde olumlu gelişmeler olmakla birlikte durumu kritikliğini korumaktadır." ifadesine yer verildi.

44 gündür yoğun bakımda

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu.

Hastanede takibi yapılan Böcek, sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.

Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle solunum kaslarında sorun oluşan Böcek'e daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusuna delik açılması) uygulanmıştı.

Akdeniz Üniversitesi, Muhittin Böcek, Antalya, Eylül, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumu - Son Dakika

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