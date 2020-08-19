Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı - Son Dakika

Vali Yardımcısı Yusuf Cıbır ve beraberindekilerin iş yerlerinde denetimlerde bulunması

Cıbır'ın esnafı ve vatandaşları maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarması

Eleşkirt Kaymakamı Mustafa Doruk iş yerlerinde denetimde bulunması

Kaymakam Doruk'un esnafı tedbirlere uymaları konusunda uyarması

AĞRI - İçişleri Bakanlığınca "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı.

Ağrı

Ağrı'da da Vali Yardımcısı Yusuf Cıbır, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde iş yerlerini denetledi. Cıbır ve beraberindekiler Kağızman Caddesi'ndeki kafe, restoran ve kahvehaneleri gezerek Kovid-19 salgını hakkında esnafı bilgilendirdi. Kovid-19 ile ilgili esnafa broşür dağıtan Cıbır ve beraberindekiler, sosyal mesafe, maske ve hijyen konusunda uyarılarda bulundu.

Eleşkirt Kaymakamı Mustafa Duruk ve beraberindekiler de ilçedeki iş yerlerinde denetleme yaptı.