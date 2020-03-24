Son Dakika › Ekonomi › Kovid-19 tespit edilen Tom Hanks'ten iyi haber - Son Dakika Ekonomi
Kovid-19 tespit edilen Tom Hanks'ten iyi haber
41 dakika önce
Eşi Rita Wilson ile yeni tip koronavirüs tespit edilen Amerikalı ünlü oyuncu Tom Hanks, kendilerini daha iyi hissettiklerini açıkladı.
Eşi Rita Wilson ile yeni tip koronavirüs tespit edilen Amerikalı ünlü oyuncu Tom Hanks, kendilerini daha iyi hissettiklerini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 07:59
Son Dakika Bakanlık, gece yarısı genelge gönderdi! Bakkal Amca'nın çalışma saatleri sınırlandırıldı Bakan Albayrak müjdeyi verdi! Sağlık çalışanlarının performans ödemeleri 3 ay tavandan yapılacak Bakan Koca'dan "Çin'den gelen kitlerin parasını Atatürk ödedi" iddiasını çürüten sözler Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Sağlık çalışanlarına yüzde yüz oranında ek ödemeler olacak