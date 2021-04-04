Kovid-19 Tunus'ta 41 can daha aldı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta 41 kişi daha hayatını kaybetti.

Tunus Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, Kovid-19 nedeniyle 41 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ülkede virüs kaynaklı ölüm sayısı 8 bin 931'e yükseldi.

Açıklamada, 1404 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının 258 bin 335'e çıktığı, 218 bin 755 kişinin ise iyileştiği kaydedildi.

Tunus Sağlık Bakanı Fevzi Mehdi, başkent Tunus'ta dün düzenlediği basın toplantısında, geçen haftalarda yapılan Kovid-19 testlerinde pozitif vakalarda yüzde 19'luk artış görüldüğünü belirtmişti.

Öte yandan Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 46 bin 800 doz Pfizer/ Biontech aşısının daha ülkeye getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, son dozlarla birlikte Lübnan'ın toplam 297 bin 180 doz Pfizer/Biontech aşısı teslim almış olduğu belirtildi.

Aşılamanın başladığı 14 Şubat'tan bu yana 158 bin kişinin aşı olduğu Lübnan'da salgın kaynaklı toplam vefat sayısı 6 bin 346'ya çıkarken vaka sayılarının 474 bin 925'e yükseldiği, iyileşen sayısının ise 377 bin 136 olduğu kaydedildi.